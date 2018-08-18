巫建和揹「未婚妻」有份量險Hold不住

2018年08月18日 18:23 中時 洪秀瑛

郭鑫（左起）、導演許肇任、演員劉品言、林思宇、巫建和。（公視提供）

巫建和有一場揹林思宇的戲。（公視提供）

吳慷仁與劉品言劇中有曖昧。（公視提供）

公視時代劇《憤怒的菩薩》17日晚在桃園電影節開幕首映，導演許肇任率演員群劉品言、林思宇、巫建和、郭鑫出席。25歲已奪下2座金鐘獎的巫建和，回到老家桃園看片，近鄉情怯：「在台北電影節反而不會緊張，因為都不認識。」他分享15年前第一次看電影就是在中壢SBC星橋國際影城，當時看導演李安的《綠巨人浩克》。

當天現場觀眾看到那場林思宇跳上巫建和背上的戲笑聲連連，她自嘲：「巫建和的背已彎成拱型，應該是承受到重量。」巫建和直言「真的有點份量」。巫的體重55公斤，林思宇49，她說這場戲是導演臨時加的，當天跳上去前，她先告訴巫，自己的體重不輕，讓巫有心理準備，等她跳上去，他頓了一下。

等她跳到第3次，他的手開始抖，仍一路hold住，拍完還很有男子氣慨安慰她：「妳滿輕的，因為我之前有學一些武術，所以還ok啦。」然後很酷地走掉。在桃園當兵的郭鑫，劇中講大量廣東話，常讓演員們頻笑場，他特別感謝製片組的工作伙伴幫他翻譯，因製作組工作人員要註記他説的台詞，一開始聽不懂他講的台詞，拍到殺青時，已經可以全部聽懂了。

導演許肇任談起為何用黑色幽默喜劇來呈現那個年代，他引用卓別林的話：「遠看是一齣喜劇，近看是一齣悲劇。每個人背後都有他們自己的故事，要看到後面才能慢慢去體會。」他覺得自己很幸運的，可以拍1946年前後那個時代的故事。

《憤怒的菩薩》改編直木賞作家陳舜臣同名原著，由金鐘導演許肇任執導，吳子維、許肇任製作，林志儒戲劇指導，網羅吳慷仁、巫建和、劉品言、林思宇、柯宇綸、劉冠廷、郭鑫、張翰、賀一航、陸弈靜、吳朋奉、應采靈、洛可杉等老中青三代硬底子演員演出。

該劇8月18日及8月25日，連續兩個週六晚上9點至11點於公視主頻播出，「公視+」OTT（網址：https://www.ptsplus.tv）同步上架，一次播2集，全劇共4集。

(中時 )