《中時晚間快報》台灣女孩寫歌行銷家鄉味 紅到日本

2018年08月18日 18:27 中時電子報 綜合報導

◎台灣女孩寫歌行銷家鄉味 紅到日本

台灣女孩黃小玫11日在Youtube放上一支近3分鐘的短片《我們在台灣見吧！》，介紹台灣的風景、人情與美食，在3分內一次介紹完，點閱快要突破16萬，不只台灣網友大讚「好聽」、「神作」，日本網友也被黃的表演吸引，留言「卡哇依！」

◎蔡總統首談85度C 強暴底下所做的事，不具法律效力

對於85度C事件，蔡英文總統表示，台灣企業受到打壓，要給他們鼓勵，也希望一時壓力下所做事情不會永遠存在；法律上有個觀念，當你說的一件事，或做的一件事，「是在壓力底下或強暴脅迫底下所做的事情，是不具法律效力的。」

◎貿易戰止戰有譜？ 川習會或11月登場

川習會料於11月底登場。而陸美8月底將重啟較低級別的貿易談判，《華爾街日報》披露，陸美談判官員正規畫一路線圖，試圖在11月美國總統川普和大陸國家主席習近平出席雙邊會談前結束貿易戰。

◎8/12國際青年日 調查：7成青年曾被霸凌

8月12日是國際青年日，相關團體為更了解青年需求，透過網路發出並回收2100份有效問卷，有7成的青年表示在成長過程中曾遭歧視，原因以「學業表現」與「性頃向」兩項為最多，相關團體批評，政府的放任正在加劇歧視狀況。

(中時電子報)