慈濟希望音樂會共譜生命的美好

慈濟基金會為鼓勵在弱勢中成長的學子，18日在彰化靜思堂舉辦「遇見幸福、看到未來」音樂會，搭起美妙的舞台。（吳敏菁攝）

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慈濟基金會為鼓勵在弱勢中成長的學子，18日在彰化靜思堂舉辦「遇見幸福、看到未來」音樂會，搭起美妙的舞台。（吳敏菁攝）
慈濟基金會為鼓勵在弱勢中成長的學子，18日在彰化靜思堂舉辦「遇見幸福、看到未來」音樂會，搭起美妙的舞台。（吳敏菁攝）

慈濟基金會為鼓勵在弱勢中成長的學子，18日在彰化靜思堂舉辦「遇見幸福、看到未來」音樂會，搭起美妙的舞台，照亮讓這群不因逆境而放棄對才藝興趣的孩子們，有了被肯定與展現努力的機會。

二林高中國中部的獨輪車精彩演出，讓人驚豔、歡呼，隊中的高手劉家華，媽媽因癌症往生，仍獨立堅強，幫忙爸爸分擔家務，利用課餘參加學校獨輪車社學了3年，這次參加演出，他的老師說，他的堅強意志力，讓人感受「堅強不敗、越挫越勇」的精神。

劉家華很開心表演受到歡迎，帶給別人歡笑，真的是最開心的事，期許未來當個護理師。

46歲住員林的連俊賢，未婚洗腎多年的他，後來又「小中風」，無法工作，陷入人生的窘境，但他依然樂觀、正向，考取街頭藝人證照，把歡笑帶給別人。

陪伴3年多年的慈濟志工鍾依玲說，連俊賢挺著受苦的身軀，還經常到安養院做公益，為老人家演奏，還考取街頭藝人執照，以樂會友，認識同好，組織「無私樂團」

，成員專長電子琴、吉他、電吉他、歌唱等，共譜生命的美好。

慈濟基金會表示，「社會的希望在孩子、孩子的希望在教育」志工長期陪伴用愛灌溉角落裡的「新芽」，並對經濟困頓的家庭給予關懷減少生活上的壓力，陪伴與鼓勵孩子教育不中輟，讓社會多一份安定的力量，也期盼能有更多有心人，一起加入這股大愛的力量。

(中時 )

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