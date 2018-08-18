花蓮》200張訂購單只有2通詢問電話 黎明庇護工場中秋訂單告急

2018年08月18日 18:48 中時 張祈

花蓮黎明身心障礙者庇護工場同樣每年推出系列月餅禮盒，盼能為整年度營運經費增添助益。（張祈攝）

縣府社會處18日在花蓮文創園區辦「讓愛無礙－秋節送愛」中秋禮盒展示，盼能為社福團體中秋禮盒增加買氣。（張祈攝）

中秋節將至，花蓮縣黎明身心障礙者庇護工場連續2年中秋訂單「慘淡」，去年因訂單較以往下降4成，27名身心障礙員工苦撐，一年營運才勉強過關，未料今年訂單一樣「跑得慢」，工場督導鄭佩欣著急指出，寄了200張訂購單給常往來企業，一個星期過去只等到2通詢問電話，都不知道該怎麼跟孩子開口。

再過一個月就是中秋節，各家超商、禮餅店紛紛祭出多款月餅禮盒展售，搶攻月餅市場，成立第10年的花蓮黎明身心障礙者庇護工場同樣每年推出系列月餅禮盒，為整年度營運經費增添助益，前年曾創下270餘萬的收入，去年下滑4成，今年買氣明顯下降，督導鄭佩欣預估，今年能達150萬就十分感恩了。

鄭佩欣說，黎明庇護體系共有2間庇護工場，總計協助27名身心障礙者就業，3名庇護場員工就要配置1名就服員，人力費是最大開銷，且培訓1名庇護場員工就要3年時間，每個月平均需要80萬營業額才能打平，每天輪流安排6至8人輪班烘焙作業，以細水長流的策略持續苦撐。

即便大環境不景氣，黎明庇護工場仍正向面對，鄭佩欣指出，目前陸續接獲民眾訂購，截至自今日共有15筆訂單，金額也突破10萬，一天擺攤也有2000元收入，接下來會持續主動出擊，打電話宣傳，並走入街頭發送訂單，增加買氣。

縣府社會處今在花蓮文創園區辦「讓愛無礙－秋節送愛」中秋禮盒展示，邀請黎明、樂道身心障礙者庇護商店、安德啟智中心、畢士大教養院、縣內的肢體傷殘福利協進會、自閉症協會、脊髓捐傷福利協進會等社福團體展售，盼拉抬買氣。

(中時 )