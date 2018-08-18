台北》批柯「執政滿街垃圾」 網友：姚文智草包露出原形

民進黨台北市長參選人。（圖／本報資料照，陳燕珩　攝）

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中時電子報
/綜合報導

年底北市選戰，民進黨台北市長參選人姚文智今在臉書上說，「很難想像21世紀的台北，滿街垃圾、老鼠橫行，市政府竟完全不想負起責任！」，對此有網友對姚文智言論做出批評，「草包露出原形」、「當那麼久台北立委也沒聽你在吠」，「看來姚人多今天休假，又變成姚文了」。

姚文智在參選後的各項民調中落居第三，近期競選團隊更備受爭議，且今天又有驚人之語，姚說「四年來，柯市長越來越像綜藝明星，我走進了萬華區，很難想像21世紀的台北，滿街垃圾、廢棄物、老鼠橫行，市政府竟完全不想負起責任。」並表示，「如果他是市長，會立即以跨局處專案，改變和德里的軟硬體環境；和德里與萬華長期的都市再生，也必須立即展開。」

柯文哲去年世大運開幕前曾希望市民朋友把居家、店面的環境再整理，讓台北成為乾淨、漂亮的城市，環保局今年七月時指出，台北市各行政區共有125個里加入幸福有里資源回收的行列，努力推廣環保，實質減少垃圾減量，去年12個行政區總共收到電風扇6824支、手機1萬1577支、電池1萬6168公斤，成果相當不錯。

對此有網友對姚文智言論做出批評，「草包露出原形」、「當那麼久台北立委也沒聽你在吠」、「看來姚人多今天休假，又變成姚文了」、「直接嗆市民，第一次看到」、「低能議題，越打越顯的蠢，還以為有什麼改變」、「所以垃圾是柯文哲丟的嗎？」、「姚文本身就是垃圾，當立委白領錢」。

(中時電子報)

文章來源：姚文智臉書

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