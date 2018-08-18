羅宏正《高校》目露凶光 當場嚇哭寶寶了

2018年08月18日 18:43 中時 洪秀瑛

羅宏正劇中教小朋友打棒球。（三立提供）

劇中拍求職影片。（三立提供）

羅宏正在三立偶像劇首當男一。（三立提供）

台視、三立週日偶像劇《高校英雄傳》19日晚10點將於台視首播。男主角羅宏正不走高富帥路線，取而代之的是鬍渣落魄感，他以落魄模樣拍一場教小朋友打棒球的劇情，並露出凶神惡煞眼神，光說一句「還笑」竟嚇哭小朋友，還要靠父母頻安撫「不怕，這是在演戲，哥哥其實很帥的」。

導演喊卡之後，他試圖要跟小朋友說只是拍戲而已，希望能安撫小朋友情緒，沒想到哭得更厲害，還不讓羅宏正靠近，好笑的是，拍攝結束後，小朋友全找他拍照，因為他們真的以為羅宏正是某個打棒球的明星而不是演員。

另一場戲是羅宏正拍攝求職影片，他沒正式衣服可以穿，黃鐙輝出餿主意，用紙板畫襯衫與領結拍攝，企圖矇騙過關，角色反差極大，劇情搞笑。羅宏正笑說，搞怪與搞笑真的很主觀，往往他覺得不好笑，但別人會笑到歪掉，反之，他覺得好笑，別人卻覺得還好，所以他不承認自己是個特別會搞笑的人。

從劇校直接進入演藝圈，羅宏正並無真實的求職經驗，他說，他說如果現在要求職，一定會拍成微電影，描述著個人經歷與特質，訴說著憧憬與夢想。他高中時曾想開安親班，號召同學們一起，幫忙雙薪家庭、照顧放學後的孩子們。

因劇校有很多科系，十八般武藝絕對能滿足各種天賦的孩子們，但後來碰巧進入表演行業，幸運的一路走到現在。當年理想中的安親班想法已不在，現在想當咖啡店老闆，每週或每月提供限定餐點，9點後變成小酒吧，「最好有1台鋼琴，現場演奏輕音樂，提供輕聲細語的人們一點隱私。」

(中時 )