亞運》中華女籃瞄準3連勝 小戴女團先上場

2018年08月18日 18:45 中時電子報 黃及人 ／雅加達報導 ／雅加達報導

雅加達巨港亞運隨著18日辦完開幕典禮，接下來就是各項賽事輪番登場，19日將有不少中華隊賽事，其中已經拿到預賽2連勝的中華女籃，將在上午11點迎戰印度，3連勝應無懸念；戴資穎則在羽球女團16強可能搶先上陣。

中華女籃今年亞運先是擊退高大的哈薩克，接著延長險勝亞運史上首次組成的兩韓聯軍，只要19日力退印度，然後21日再贏地主印尼，就能夠以預賽A組第1身分挺進8強，相信取得準決賽門票已無懸念，就看屆時4強會碰上誰。

19日不只有中華女籃出賽，本屆亞運也具奪牌希望的中華女排，將於下午5點30分碰上哈薩克，尋求搶下預賽第1勝，接著還要跟中國大陸、南韓、印度與越南等隊在預賽先後交手；至於中華女壘也在下午4點迎戰強敵南韓。

至於中華奪金希望之一的羽球好手「小戴」戴資穎，19日先在羽球女團16強遭遇巴基斯坦，不管小戴被安排在第幾點單打，相信都能輕鬆擊敗對手，重點是可以讓小戴先行適應印尼這個場地的風向、風勢等場地狀況。

在巨港賽區登場的中華隊賽事，其中最須關注的是射擊項目，今年世界盃摘下女子10公尺空氣步槍金牌的林穎欣，以及世界盃拿下男子10公尺空氣步槍銅牌的呂紹全都將出賽；中華女足也在晚上7點30分遭遇地主印尼。

(中時電子報)