劫竊國姓爺133面金牌 鄭成功乎伊破功

姓和廖姓的竊盜2人組，共乘1部重機車，以機車後座連結兩輪小型拖車，運走保險箱，再切割鐵皮，盜走133面金牌。（吳敏菁翻攝）

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姓和廖姓的竊盜2人組，共乘1部重機車，以機車後座連結兩輪小型拖車，運走保險箱，再切割鐵皮，盜走133面金牌。（吳敏菁翻攝）
姓和廖姓的竊盜2人組，共乘1部重機車，以機車後座連結兩輪小型拖車，運走保險箱，再切割鐵皮，盜走133面金牌。（吳敏菁翻攝）

「鄭成功害阮不成功」香油大盜2人組，連竊10幾間宮廟，日前又盜走竹塘鄉受天宮建廟70年來信徒累積捐獻133面金牌，廟方和信徒嘩然、大罵夭壽，天眼加持，芳苑警分局過濾監視器，破獲鄒姓和廖姓嗨毒弟兄2人組的竊盜手法，掌握行蹤後，偵防車前後夾擊捉拿到案。

竹塘受天宮主祀鄭成功，建廟70年來，鎖藏信徒捐贈金牌的保險箱竟整個不翼而飛

，警方組成專案小組，發現涉案2名竊嫌係共乘1部重機車，再以機車後座連結兩輪小型拖車，拖走上百公斤保險箱，再利用切割器割破保險箱鐵皮，盜走金牌。

警方鎖定，治安顧慮人口42歲鄒姓和40歲廖姓涉有重嫌，循線在彰化縣溪洲鄉圳南路，以偵防車前後夾擊方式迫使兩人駕駛中的小客車停車受檢，並在車內起獲作案工具兩輪小型拖車、切割器、毒品安非他命等證物。

「鄭成功害阮不成功！」鄒、廖兩嫌已經以同樣手法竊盜多起宮廟的香油錢，再次栽了，怪東怪西，還說下手錢有拜拜，兩手一擺說，金牌都拿去台中銀樓變賣，全花光了。

警方研判，歪香油兩人組，缺錢專找防護措施較薄弱廟宇下手，至少涉及10於間廟宇，擴大偵辦中，18日依依違反毒品危害防制條例及刑法竊盜罪，移送臺灣彰化地方檢察署偵辦並建請羈押。

(中時 )

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