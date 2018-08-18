台南》談抄襲風波 黃偉哲：呼籲對手做君子之爭

民進黨台南市長參選人黃偉哲（右二）18日下午先後來到後壁和鹽水舉辦市政座談會，為同黨市議員參選人賴惠員（左二）、蔡旺詮（右一）和林志聰（左一）互相拉抬，訴求鄉親支持。（李其樺攝）

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民進黨台南市長參選人黃偉哲18日下午先後來到後壁和鹽水舉辦市政座談會，為同黨市議員參選人賴惠員、蔡旺詮和林志聰互相拉抬。面對國民黨高思博陣營連日猛攻發言人郭國文碩士論文涉嫌抄襲，黃偉哲表示，支持郭國文以法律行動捍衛清白，也呼籲所有參選對手來場君子之爭。

談及郭國文陷入論文抄襲風波，黃偉哲表示，就是標準的負面攻擊，先前該篇論文經過他人具名檢舉，成大重新調查後，審查委員會全票通過郭的論文沒有抄襲。如果國民黨把這件事拉高到中央黨部開記者會攻擊，因為這樣施壓，讓成大或是其他單位重新調查，那就是標準的政治介入干預學術的例子。

黃偉哲說，郭國文的碩士論文已經得到學術單位的認可，經具名檢舉後，重新看過確認，即使如此（高思博陣營）還要再做政治操作，而且硬要扯上他本人，這樣很奇怪，郭國文已提起司法告訴，他們尊重並支持郭國文用法律行動捍衛自己的清白。

黃偉哲表示，希望和所有參選的對手進行正面的君子之爭，如果對手能進行君子之爭，也會把對手視為可敬的對手，「選舉是一時的，做人是永久的，不必把自己的人格讓選民看破。」

黃偉哲向後壁和鹽水鄉親訴求支持，承諾當選後將力推公車路線、推銷農產品和在地就業等政見，也希望鄉親支持同黨優秀市議員，市長票投他，議會也要過半才能做事。

(中時 )

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