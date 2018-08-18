日帝國海軍 曾在日本進行人體毒氣實驗

2018年08月18日 19:05 旺報 張國威

共同社18日報導，中日戰爭及太平洋戰爭時期的舊日本海軍曾為研究毒氣在日本國內進行人體實驗。詳細記述塗抹使皮膚潰爛的「糜爛劑等的多份資料都收藏於日本防衛省防衛研究所和國會圖書館。部分資料記載著以軍隊相關人員為物件，以及出現皮膚長水皰的受害情況。

圍繞日軍的毒氣，留有日本陸軍在中國大陸將其用於戰爭及人體實驗等的部分記錄。此次的資料證實了日本海軍進行的人體實驗。

日本中央大學近現代史名譽教授吉見義明等多位專家稱首次看到該資料，並指出實驗的背景可能是設想在國內與美軍進行毒氣戰。

日本防衛研究所保管著多份海軍負責毒氣武器研發的技術研究所化學研究部（位於神奈川縣）及其改組後的相模海軍工廠化學實驗部（地點相同）的報告。內容是關於糜爛劑的芥子氣和路易氏氣解毒藥劑開發。

其中相模海軍工廠1944年匯總的「關於解毒劑的研究」的報告記述了利用人體確認開發的藥劑效果的實驗。例如在手腕上塗抹芥子氣後用藥劑洗去，或用藥劑清洗滲入芥子氣的軍裝布料後，將布料貼在人體皮膚上進行觀察。報告記載有的人生了大水皰，部分實驗以軍隊相關人員為目標。封面上標有「秘」、「處理方法：用完後燒毀需上報」等字眼。

此外還發現國會圖書館保存著讓人吸入毒氣的實驗論文。在1941年以「有助於氣體檢測及防禦」為目的進行的實驗中，讓人吸入稱作噴嚏劑或嘔吐劑的毒氣，調查感知所需的時間。

吸入實驗的目標至少有80名是16至39歲的人群，但身份不明。據稱這些人未出現健康受損。筆者是軍醫，曾隸屬於舞鶴海軍醫院（位於京都府）等，該論文被作為海軍省教育局的「秘密軍事教育圖書」。

論文中引用了其他海軍軍醫的以往研究，包括讓人吸入理論上無法忍受的濃度的毒氣等利用人體的「許多試驗」，從中可以看出反復進行了實驗。

(旺報 )