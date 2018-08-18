亞運》開幕典禮8時登場 呈現印尼多山多島多元文化

雅加達巨港亞運開幕式的主題為「感受亞洲力量」，主場館內搭建長120米、寬30米、高26米的「巨型舞台」上種著印尼當地特有的植物，展現特有的自然景色。（陳怡誠攝）

友善列印
中時電子報
／雅加達報導
中華代表團由掌旗官郭婞淳（中）領銜，抵達開幕典禮會場。（中華奧會提供）

第18屆雅加達-巨港亞運會開幕禮將在台灣時間18日晚上8時，於印尼雅加達朋加諾體育場（Gelora Bung Karno Stadium）舉行，全程大約兩個小時，中華代表團預計第39順位出場。

開幕典禮防恐攻 致高點狙擊手待命

雅加達亞運專輯

中華代表團參加本屆參與開幕典禮人數計有手球、擊劍、曲棍球、武術、角力、馬術、游泳、壘球、舉重、跆拳道等教練及選手108人，醫療團隊及團本部39人，總計147人。

去年台北世大運以破世界紀錄的女子舉重名將郭婞淳擔任舉旗官，率領中華健兒昂首入場，19日起將在42個運動項目爭金奪銀。

印尼當局耗資5000至6000億印尼盾（約11.1至13.3億台幣），用了一年時間籌備，希望能帶給所有亞洲參賽國家選手有耳目一新的感覺。

雅加達亞運開幕典禮以假山為背景，將在表演呈現印尼多島、多山、多民族的多元文化。（黃邱倫攝）

開幕典禮的重頭戲就是參賽國代表隊進場儀式。本屆開幕禮的主題是「感受亞洲能量」，舞台以綿延的群山作為背景，有瀑布、火山和花草。

開幕禮創意總監維斯努塔瑪（Wishnutama Kusbandio）表示，印尼是全球最大的群島國家，最重要的地理特徵是多山，山成為印尼人民生活的一部分，因此選用群山作為背景。

他強調，印尼是一個多民族國家，擁有多元文化。所以儀式上會用現代和時尚的方式呈現印尼文化，向外界展示一個和諧與強大的印尼。

(中時電子報)

雅加達亞運開幕典禮現場可以看到中華奧會會旗。（黃邱倫攝）
亞運》中華女籃瞄準3連勝 小戴女… 亞運》防恐攻 中華隊中繼站頂樓…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。