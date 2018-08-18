亞運》開幕典禮8時登場 呈現印尼多山多島多元文化

2018年08月18日 19:12 中時電子報 黃邱倫 ／雅加達報導 ／雅加達報導

中華代表團由掌旗官郭婞淳（中）領銜，抵達開幕典禮會場。（中華奧會提供）

第18屆雅加達-巨港亞運會開幕禮將在台灣時間18日晚上8時，於印尼雅加達朋加諾體育場（Gelora Bung Karno Stadium）舉行，全程大約兩個小時，中華代表團預計第39順位出場。

中華代表團參加本屆參與開幕典禮人數計有手球、擊劍、曲棍球、武術、角力、馬術、游泳、壘球、舉重、跆拳道等教練及選手108人，醫療團隊及團本部39人，總計147人。

去年台北世大運以破世界紀錄的女子舉重名將郭婞淳擔任舉旗官，率領中華健兒昂首入場，19日起將在42個運動項目爭金奪銀。

印尼當局耗資5000至6000億印尼盾（約11.1至13.3億台幣），用了一年時間籌備，希望能帶給所有亞洲參賽國家選手有耳目一新的感覺。

雅加達亞運開幕典禮以假山為背景，將在表演呈現印尼多島、多山、多民族的多元文化。（黃邱倫攝）

開幕典禮的重頭戲就是參賽國代表隊進場儀式。本屆開幕禮的主題是「感受亞洲能量」，舞台以綿延的群山作為背景，有瀑布、火山和花草。

開幕禮創意總監維斯努塔瑪（Wishnutama Kusbandio）表示，印尼是全球最大的群島國家，最重要的地理特徵是多山，山成為印尼人民生活的一部分，因此選用群山作為背景。

他強調，印尼是一個多民族國家，擁有多元文化。所以儀式上會用現代和時尚的方式呈現印尼文化，向外界展示一個和諧與強大的印尼。

(中時電子報)