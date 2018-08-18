市民卡功能你來選 即起投票起跑

2018年08月18日 19:46 中時 蔡依珍

「自己的市民卡功能自己選！」桃園市即起至8月30日止開放網路和實體投票，歡迎市民從14個方案中選出前7名新功能讓全市共享。（蔡依珍攝）

「自己的市民卡功能自己選！」桃園市即起至8月30日止開放網路和實體投票，歡迎市民從14個方案中選出前7名新功能讓全市共享。（蔡依珍攝）

「自己的市民卡功能自己選！」桃園市即起至8月30日止開放網路和實體投票，歡迎市民從14個方案中選出前7名新功能讓全市共享。（蔡依珍攝）

「自己的市民卡功能自己選！」桃園市市民卡已有28項功能，市府以參與式預算方式廣納建言，從600個意見中聚焦14項新功能，交由市民票選，有結合志工代幣、有增加愛心待用餐地圖、有預約掛號等功能，即起至8月30日止開放網路和實體投票，選出前7名方案全市共享，投票還能抽ipad。

市長鄭文燦說，桃園市市民卡，至今發行數量已達112萬張，是全國典範，具有搭公車、捷運、借書、運動、小額電子錢包、門禁卡、以及提醒幼兒注射疫苗等28項功能，另有手機板的行動市民卡，笑言只要一卡在手，不用再帶厚厚的錢包出門。

為了擴充更多功能，資訊科技局發起公民參與計畫，廣發英雄帖蒐集超過600個意見，歷經3場審議志工培訓、4場宣傳闖關活動、5場專題工作坊和2場提案工作坊，融會貫通出14個可行的提案，像是有里長感嘆中壢火車站前排隊亂象，發起預約計程車；銀髮族號召社區辦團康活動，以敬老愛心800點折抵費用；更有創新的「 桃桃幣」希望以志工代幣為志工服務積點；更有攤商要讓剩食變愛心，希望市民卡增加愛心待用餐地圖，照顧弱勢。

鄭文燦讚各個提案有創意，當場宣布從4項提案加碼到7項提案，獲選獎金也從千元提高到萬元起跳，總獎金達28萬，參與投票的民眾，則有機會抽中ipad、24吋行李箱、尊爵大飯店自助餐券等眾多大獎。

活動期間自8月18日至8月30日，桃園市民可透過桃園市市民卡主題網或市民卡APP進行網路投票，或由市府資科局機動辦卡隊及市民卡投票小隊於各區巡迴，並於8月19日、20日、26日及27日四天，分別於桃園區、八德區、中壢區及平鎮區定點投票，選出心中最好的方案，歡迎踴躍參與投票，更多活動詳情請上官網查詢(http://card.tycg.gov.tw/ap/index.aspx )。

以下為14組市民卡功能擴充提案：

市民卡結合學校門禁與出勤紀錄，開放學校綠地、保障學生安全。

公有市場使用市民卡消費功能

敬老愛心800點，社區一起動起來

市民卡結合綠色交通

利用APP查詢敬老卡和愛心卡之800點數餘額

市民卡預約計程車

桃桃幣-志工的代幣：以區塊鍊實現通用志工服務積點

市民卡結合運動中心使用回饋，提升桃園運動中心使用率

市民卡推廣促進桃園觀光

市民卡APP預約掛號、查詢即時看診進度

剩食變愛心，愛心待用餐地圖

市民卡APP預約及查詢公有停車場車位

市民卡APP通知回報的系統

多卡合一，結合使用次數獎勵機制

(中時 )