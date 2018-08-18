高雄》網民分析民調變化 預估韓國瑜年底得票數竟達...

韓國瑜與菜販熱情握手，還不忘告訴對方：「我以前也是賣這些菜，一樣的！」（本報系資料照片）

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中時電子報

最新民調，國民黨高雄市長參選人韓國瑜，僅落後民進黨參選人陳其邁7.8%。有PTT網民從去年8月到今年8月的民調變化，指出明顯看出相同的民調，韓國瑜的民調不是持平，就是小幅度上升。他甚至預估韓國瑜至少可以拿下70萬票！

網民點出，連綠媒的民調，陳其邁都贏不到15%，就表示高雄的選情並不是一面倒。數據顯示，韓國瑜的打法至少方向是對的，除了顧好自己本身的票之外，或許他還沒吸到陳其邁太多的票，但至少完成了一個目的，讓淺綠的選民開始猶疑鬆動，現在僅剩下100天，韓國瑜能吃掉多少這些游移不決的選票，就是他能否贏第一個關鍵。

再者，北漂的年輕人很多，這些應該是民調算不到的，北漂族若回高雄投票的比率增加，那藍綠民調的差距可能剩下5%不到。接下來，韓國瑜要進攻的就是原高雄縣區傳統產業區塊的票區，特別是農漁產業。以韓國瑜的柔軟身段，以及他過去北農的賺錢經驗，或許還能鬆動一部分的中老年票源。

網民強調，照這樣的步調，以高雄大概150萬的投票人口，預估這次韓國瑜至少可以拿下70萬票，就算落選，和對手陳其邁的票差距不會超過10萬票。

鄉民們回應說：「韓國瑜這樣就對了，農漁民是民進黨的痛腳。」、「農業這塊，韓國瑜很懂，是他的強項，覺得縣區可以主打這點。」

以下為去年8月到今年8月韓國瑜、陳其邁的民調變化：

TVBS 2017 2018

韓 31% 32%

陳 59% 40%

十方民調 6月 8月

韓 26.2% 25.7%

陳 37.6% 33.5%

大社會 6月 7月

韓 23.9% 27.3%

陳 46.9% 45.7%

美麗島

韓 27.8%

陳 38.9%

(中時電子報)

文章來源：PTT

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