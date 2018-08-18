300個窯現金山！ 朱立倫化身甘藷達人與民同樂

朱立倫18日出席金山的甘藷活動，與民同樂。(宋原彰翻攝)

友善列印
中時
宋原彰
新北市特地準備了300個窯，邀請民眾一起控窯、吃美食。(宋原彰翻攝)

新北市金山區玉爐路兩旁18日舉辦「甘藷產地推廣-焢窯金趣味」活動，邀請市長朱立倫推廣在地美食－甘藷的好處，現場還有300個窯，由新北市政府提供新鮮甘藷與多樣的山珍海味，讓民眾現場體驗控窯，大家玩得不亦樂乎。

朱立倫在活動中擔任甘藷達人，推廣金山、萬里、三芝、淡水、石門、汐止等區出產的營養聖品-甘藷，他呼籲多多食用，除了可減碳食用當地食材，更推薦多種可口好吃的甘藷美食。

活動號召民眾票選出自己心目中的老街人氣商家，另外也舉辦甘藷料理食神競賽，並邀請專業評審讓餐飲科系學生，發揮創意展現甘藷料理的魅力；還舉辦了「甘藷王競賽」，以在地優質甘藷農友，對農產業無私的奉獻與付出。

活動現場熱鬧非凡，有小農市集、田園焢窯體驗、舞台表演等，最令民眾興奮的，是高達300窯的焢窯活動，讓民眾一起用焢窯方式來烹飪各種美食體驗田園風味大餐。

新北市政府農業局表示，如果無法親自到「北海岸地區」的民眾可於8月20日至8月21日，前往板南線捷運府中站廣場及9月1日至9月2日台北市希望廣場，舉辦之「新北健康三寶-甘藷消費地聯合促銷展售活動，現場包含各式農產品促銷，屆時歡迎闔家光臨採購。

(中時 )

桃園饕客有福了！米其林餐廳「了… 中市社會局長促銷庇護工場物品及…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。