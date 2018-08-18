300個窯現金山！ 朱立倫化身甘藷達人與民同樂

2018年08月18日 19:49 中時 宋原彰

新北市特地準備了300個窯，邀請民眾一起控窯、吃美食。(宋原彰翻攝)

新北市金山區玉爐路兩旁18日舉辦「甘藷產地推廣-焢窯金趣味」活動，邀請市長朱立倫推廣在地美食－甘藷的好處，現場還有300個窯，由新北市政府提供新鮮甘藷與多樣的山珍海味，讓民眾現場體驗控窯，大家玩得不亦樂乎。

朱立倫在活動中擔任甘藷達人，推廣金山、萬里、三芝、淡水、石門、汐止等區出產的營養聖品-甘藷，他呼籲多多食用，除了可減碳食用當地食材，更推薦多種可口好吃的甘藷美食。

活動號召民眾票選出自己心目中的老街人氣商家，另外也舉辦甘藷料理食神競賽，並邀請專業評審讓餐飲科系學生，發揮創意展現甘藷料理的魅力；還舉辦了「甘藷王競賽」，以在地優質甘藷農友，對農產業無私的奉獻與付出。

活動現場熱鬧非凡，有小農市集、田園焢窯體驗、舞台表演等，最令民眾興奮的，是高達300窯的焢窯活動，讓民眾一起用焢窯方式來烹飪各種美食體驗田園風味大餐。

新北市政府農業局表示，如果無法親自到「北海岸地區」的民眾可於8月20日至8月21日，前往板南線捷運府中站廣場及9月1日至9月2日台北市希望廣場，舉辦之「新北健康三寶-甘藷消費地聯合促銷展售活動，現場包含各式農產品促銷，屆時歡迎闔家光臨採購。

(中時 )