后里打造全國最大馬術場完工迎接花博

花博后里馬場園區，以花朵概念為發想的「花舞館」，透過視線由內往外穿透環視，使花舞館宛如四季如一。（盧金足翻攝）

友善列印
中時

台中世界花卉博覽會年底將登場，展區之一的后里馬場園區，擁有百年歷史馬場空間，園區畫分為文化景觀區及馬術發展區，台中市府觀光旅遊局表示，目前園區已全部完工，打造后里馬場園區成為花馬樂園。

台中市府觀光旅遊局陳盛山表示，后里馬場園區內公告受保護老樹共有46棵，新建及整建建物規畫時，即以力求不遷移老樹，並與老樹共存的方式來思考如何設計。

馬術競技場入口處老樟樹及北側的苦楝樹，除以環繞老樹棲息空間方式融合建築物，讓部分老樹的枝條往建物內伸展，此外，市府將1951至1971年代國防部種馬牧場時期營區辦公生活、育馬與馬術訓練的舊有建物進行整建。

分布於后里馬場的第三馬廄、第八馬廄，是國防部以前種馬牧場，目前僅存歷史馬廄建築，第三馬廄保存舊有的木構屋架，以新鋼構融合舊木構的方式成為新馬廄的屋頂，第八馬廄曾為母馬產馬房，整建後轉變為第八馬廄市集，花博期間作為文創空間販賣特色商品。

觀旅局評估過去為官兵休閒場所的中正堂，整建後保留既有風貌，加強結構耐震能力及無障礙友善環境，花博期間建置「馬場風華館」，呈現台灣馬政軌跡、馬術運動發展及后里馬場歷史。

因應2018台中世界花卉博覽會將湧入眾多人潮，園區內新建遊客中心、餐廳，亮點還有新建全國規模最大的馬術競技場

，1000席座位，競賽場地長110公尺、寬70公尺，規畫馬術表演，推廣馬術運動，重現萬馬奔騰的活力，創造出新的遊憩體驗。

(中時 )

中市社會局長促銷庇護工場物品及… 台北藝術節「放跑馬拉松」派對 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。