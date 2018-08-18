后里打造全國最大馬術場完工迎接花博

2018年08月18日 20:25 中時 盧金足

台中世界花卉博覽會年底將登場，展區之一的后里馬場園區，擁有百年歷史馬場空間，園區畫分為文化景觀區及馬術發展區，台中市府觀光旅遊局表示，目前園區已全部完工，打造后里馬場園區成為花馬樂園。

台中市府觀光旅遊局陳盛山表示，后里馬場園區內公告受保護老樹共有46棵，新建及整建建物規畫時，即以力求不遷移老樹，並與老樹共存的方式來思考如何設計。

馬術競技場入口處老樟樹及北側的苦楝樹，除以環繞老樹棲息空間方式融合建築物，讓部分老樹的枝條往建物內伸展，此外，市府將1951至1971年代國防部種馬牧場時期營區辦公生活、育馬與馬術訓練的舊有建物進行整建。

分布於后里馬場的第三馬廄、第八馬廄，是國防部以前種馬牧場，目前僅存歷史馬廄建築，第三馬廄保存舊有的木構屋架，以新鋼構融合舊木構的方式成為新馬廄的屋頂，第八馬廄曾為母馬產馬房，整建後轉變為第八馬廄市集，花博期間作為文創空間販賣特色商品。

觀旅局評估過去為官兵休閒場所的中正堂，整建後保留既有風貌，加強結構耐震能力及無障礙友善環境，花博期間建置「馬場風華館」，呈現台灣馬政軌跡、馬術運動發展及后里馬場歷史。

因應2018台中世界花卉博覽會將湧入眾多人潮，園區內新建遊客中心、餐廳，亮點還有新建全國規模最大的馬術競技場

，1000席座位，競賽場地長110公尺、寬70公尺，規畫馬術表演，推廣馬術運動，重現萬馬奔騰的活力，創造出新的遊憩體驗。

(中時 )