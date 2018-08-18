台北》柯P重砲抨擊：欠債縣市還發重陽敬老金叫做「夭壽」

2018年08月18日 20:23 中時 張潼

柯辦今晚舉辦「teamKP Let’s Go」，開放700人與柯文哲同歡。（柯文哲競選辦公室提供）

台北市長柯文哲競選辦公室日前發起群眾募資計畫，短短9小時募到超過4000萬。為感謝民眾支持，柯辦今晚舉辦「teamKP Let’s Go」，開放700人與柯文哲同歡，柯發表演講時宣揚自己3年半政績，還重砲抨擊「有欠債的縣市還在發重陽敬老金，台灣話叫夭壽」、「那些要求要發的，都是債留子孫的代表」。

「teamKP Let’s Go」今晚6點開放進場，700位參加者身著柯文哲競選團隊設計的白色T-shirt，配合主辦單位播放華語流行歌曲，一起唱歌、跳舞，加上燈光效果，頗有夜店氛圍；柯文哲晚間7點進場時，全場歡呼、高舉雙手夾道歡迎，更顯柯的高人氣。

一上台，柯文哲就發表30多分鐘演講，他開宗明義就說，這次募資活動獲得2萬4000筆捐款、共4100萬，這是台灣史上時間最短募到最多的，加上他房子貸款的2000萬支付人事費用，這4000萬可支應活動跟宣傳品經費，將持續推動改變台灣政治文化的社會運動。

接著，柯文哲開始拋出自己的政績，包括3年半減債520億、不隨意追加預算、大規模興建公宅、蓋公宅時帶入循環經濟概念、拆除忠孝西路公車專用道與忠孝橋引道、北門重現、忠孝西路路型改善、路邊停車收費、鄰里交通改善計畫、市場改建等。

不僅宣揚政績，柯不時在演講中穿插抨擊前朝與檯面上政治人物的發言人。例如他提到，在台灣政壇沒有人選舉敢不插旗、不買業配、不用宣傳車、提早停止募款，「他們竟然還敢拿假發票污蔑我，可是這些人從來不敢跟民眾公布競選帳目！」此外，他上任以來也有BOT案，但政論節目晚上討論的永遠是大巨蛋、美河市、三創等案，「柯文哲當市長，哪個案子上過call in節目？就是公開透明、對的事情做不對的事不要做而已。」

接著他話鋒一轉提到飽受批評的取消重陽敬老金政策。柯文哲抨擊，有欠債的縣市還在發放重陽敬老金，台灣話叫夭壽，他反對齊頭式社會福利。其實，台北市仍有發弱勢民眾的重陽禮金，但給王永慶、徐旭東1500元做什麼？那些要求要發的，這些都是債留子孫的代表！他還要求在場年輕民眾，「回去告訴你阿公阿嬤，柯文哲是對的！」強調2014年選舉有個訴求「這一票，聽孩子的話」，今年可能要變成是「聽孫子的話」。

(中時 )