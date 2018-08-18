民間823砲戰紀念會 泛藍人物齊到場

2018年08月18日 20:52 中時電子報 江飛宇

由多個中華民國民間團體籌集的「八二三戰役勝利六十周年紀念大會」在台北大學台北校區舉行，主辦單位邀請參與戰役的老兵前來接受表揚與感謝，重要的泛藍政治領袖包括，馬英九、洪秀柱、郁慕明、吳敦義、丁守中等人都有出席，並擔任致敬代表，吳敦義在致詞時紀念並感謝參與八二三戰役老兵的貢獻，也批評現在的執政黨遺忘了這場戰爭。

前國防部長武世文以參戰老兵的身份，談及他的砲戰回憶與兩岸和平的期盼。(攝影/江飛宇)

前國防部長伍世文在開幕致詞說，八二三砲戰發生至今已屆滿一個甲子(60年)，當時他在海上擔任運補的工作，所乘坐的中字號軍艦就有同袍在砲戰中犠牲，可見戰役的慘烈。之後在我們取得射程足夠的大砲，並強力反擊後，中共得知無法逼迫國軍放棄金門，所以從初期的「彈如雨下」，到後期變成「單打雙停」，砲火才逐漸平息，台灣也得以維持穩定、發展經濟，隨著兩岸關逐步緩解，金門與大陸方面不再肅殺，終於在今年完成通水，和平共存才是最好的。這番話與會場上所立的標語「六十年前孤島不低頭 誓死捍衛金馬；方得今日台澎 一甲子台海無戰事」是相呼應的。

前總統馬英九向參戰老兵致敬與獻禮。(攝影/江飛宇)

隨後到場的前總統馬英九，迎來許多群眾的歡呼，不過並未致詞，馬英九只上台向參戰老兵獻禮與合照，許多支持者高呼馬英九加油。此後包括洪秀柱、郁慕明也都與老兵們致意，得到許多掌聲。

國民黨桃園市議員參選魯明哲，父親魯鳳三上校是當年金門155公釐加農砲陣地的營長，正是「金門守軍第一個反擊的砲火」。

魯明哲轉述父親魯鳳三的參戰回憶，是金門的第一個反擊砲火。(攝影/江飛宇)

據魯明哲轉述父親的說法「由於金門遭到砲擊非常突然，所有與指揮部的通訊全部中斷，父親他是在沒有上層指令的情況下逕自發令反擊，因此內心承受了不少壓力。之後父親冒著漫天的砲火抵達作戰中心，與俞大維部長、胡璉司令官當面說明戰報，得到兩位將軍的肯定與嘉許，這才放下心來，繼續發砲反擊。」

接著國民黨主席吳敦義帶領著丁守中、陳學聖等國民黨參選人前來會場，吳敦義在致詞時說，八二三砲在最初的兩個小時，就對金門擊出5萬發砲彈，在後續的47天，合計約擊出47萬發砲彈，平均每一平方公里有6萬3千發。所幸當年的先烈先賢們、金門的同胞一同奮力作戰，守住了金門，也才有後續台灣的安定、和平、民主，所以八二三是非常關鍵的一場戰役，我們必須誠摯的對當年的參戰官兵有與感謝。

之後吳敦義話鋒一轉，提到兩岸的安定與和平非常難得，也非常重要，然而現在的蔡英文政府卻沒有做到，兩岸不但沒有維持現狀，關係反而嚴重後退，他希望愛護中華民國的民眾們要同心協力，在年底選戰時，支持國民黨的提名候選人。

年輕人組織的「台灣軍事歷史重演協會」，在會場外所搭建的砲陣地。

除了場內的活動以外，在場外也有「台灣軍事歷史重演協會」的攤位，特別提供軍用吉普車與模擬大砲陣地，讓觀禮人能稍微體會戰役的氣息。

最後紀念儀式在大家齊唱「風雨生信心」、「鋼鐵的心」、「國家」，並欣賞導演陳君天所製作的八二三砲戰紀錄片，結束這場活動。

(中時電子報)