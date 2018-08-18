綠化成潮流！WOHA分享打造會呼吸的建築

2018年08月18日 20:32 中時 盧金足

台中市室內設計裝修商業同業公會與台中市政府都市發展局，共同邀請國際知名新加坡WOHA建築設計事務所主持建築師黃文森（右三）來台中市演講。（盧金足攝）

台中市正在爭取主辦2022年世界設計之都，還要將設計導入市政策略，台中市室內設計裝修商業同業公會支持台中市政府「2022世界設計之都在台中」活動，18日與台中市府都市發展局共同邀請國際知名新加坡WOHA建築設計事務所主持建築師黃文森，到台中市就「垂直綠化生態花園及高密度城市」提出「21世紀永續城市的策略」。

台中市室內設計裝修商業同業公會理事長吳文君指出，從景觀、建築、到室內設計及產品設計，WOHA作品藉由人文及永續發展環境來滿足不同的需求，台中市從事設計的業者也期待愈來愈多人投入綠建築環境，台中的製造硬底子與設計的軟實力，將讓世界刮目相看。

全球建築界備受矚目的新加坡WOHA建築設計事務所，在世界各城市不斷創造一棟棟與當地生態融合的綠建築，目前在台中市也興建第一棟綠建築「磐鈺雲華」，透過對城市的生態研究與模型數據實驗，設計出適合當地環境氣候的真正綠建築。

「磐鈺雲華」拿下有台灣建築界奧斯卡獎之稱的「國家卓越建設獎」的「最佳規畫設計類商用建築類卓越獎」，這棟新加坡WOHA團隊在台灣打造100％綠色建築，亦將成為台中市的新地標。

黃文森來台中市演講，就「垂直綠化生態花園及高密度城市」提出「21世紀永續城市的策略」，並與逢甲大學建築專業學院院長黎淑婷進行綠建築高峰對談；對台灣近日數度發生地震，他強調對建物抗震性特別重視，提升耐震強度，建商也為耐震升級加值不加價，讓住戶更安心。

「師法自然，讓建築與自然一起呼吸」，黃文森說，重視審視高樓建築設計方式對於都會區的影響，因應台灣的颱風與地震等天候因素，特別做很多實驗，讓綠建築與這座城市互相融合，地球暖化，這棟建物變成會呼吸的建築，美化、淨化、綠化城市的效果，希望帶給台中設計界一場生態綠建築的全新視野。

台中市室內設計裝修商業同業公會執行長李仲立說，WOHA設計領域廣泛，從集合住宅、國際酒店到公共建築，將若干種即使不是同樣建築類型融合在一個架構中，在他們稱之為「宏觀建築微型城市化」的過程中，WOHA將建築設計為綜合迷你城市，通過提供可持續性和社交性的環境，再生更大的城市環境。

新加坡WOHA建築設計事務所獲眾多國際獎項，包括Aga Khan獎（2007），10次新加坡總統設計獎得主， RIBA Lubetkin獎（2011），CTBUH城市人居獎（2015年），並在世界建築節上贏得四個不同類別；知名項目有Oasia Hotel Downtown，藝術學院和新加坡皮克林賓樂雅酒店(PARKROYAL on Pickering)。

(中時 )