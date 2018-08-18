市長選不贏回去當立委？ 網友看完姚文智政績嚇死了！

2018年08月18日 20:44 中時電子報 呂承哲

民進黨台北市長參選人姚文智5月底被黨中央提名後，民調持續墊底，加上問題不斷發生，外界大多看衰。現在，連姚文智當立法委員的政績，也被網友翻出來，看到姚文智的提案數，讓網友直呼「嚇死」！

姚文智被提名後頻頻爆出問題，從6月間的第一次造勢晚會，就被爆出動員南部鄉親撐場，後來更因「Togi貓」事件，遭到全台愛貓人士痛批其行徑誇張，根本就是想拿貓增加曝光度，反而得到反效果，以及最近姚陣營的發言人點名「友柯」市議員高嘉瑜應該主動退黨，反遭高嘉瑜要求競選市長應該辭掉立委，直到13日姚高兩人展開「破冰會議」，才暫時破除不何傳言。

姚文智不斷自爆的行為，就有網友在「PTT論壇」上提問，「除了帶職參選以及每天批評台北市政外在領著稅金的日子，難道只會用貓槍、辦一些南部人遊行嗎？」所以他就研究了一下姚立委平時的政績，結果讓他直呼「嚇死」！

他指出姚文智在2018上半年只有5筆提案數，加上去年底共有7筆，乍聽下來好像不少，但仔細看就會發現其中5案都是在提一樣的東西「行政院海岸巡防署改為海洋委員會」，第5會期也剛好只達公都盟評分標準，讓網友忍不住嘲諷「政治是一門專業」。

對此，網友紛紛留言表示「姚文智原來是立委？」、「整天嗆柯P沒政績，不知道哪來的勇氣」、「這政績想當市長？」、「這種人還想當市長我真的百思不解」、「高調啊！這就是DPP完全執政推來首都」。

(中時電子報)