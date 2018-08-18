縮小版廟會交流 國中生自製迷你神尊、神轎

2018年08月18日 22:04 中時 張亦惠

前來參觀的朴子市民代表會主席黃基全（右）及嘉義縣長參選人翁章梁（左），不斷詢問小職人製作方式，驚呼連連，大讚有創意。（張亦惠攝）

廟會陣頭是臺灣重要的民俗文化活動，18日有一群平均十五歲的學生，在朴子市配天宮香客大樓共同舉辦一場縮小版廟會交流，所有的神尊、神轎、令旗和祭壇等，通通變得超迷你，仿佛進入小人國世界，而主辦人是今年才13歲的朴子太子會成員王俊崲，希望將喜愛的廟會文化，用不同方式呈現。

利用書局就有販售的飛機木、黏土、資源再利用的廢報紙和冰棒棍，製作成的縮小版神尊、神轎、令旗和祭壇，細緻程度連供桌上的燭台、香爐和花瓶都不放過，有些還用LED燈點綴，亮眼奪目，其中，袖珍型神轎前後都加上橡皮筋，拿在手裡只要輕輕一搖，猶如動態繞境般逼真。

王俊崲說，從小受到推動朴子電音三太子走上全國舞台父親王仁和影響，耳濡目染廟會文化，製作縮小版廟會是自己的興趣，趁暑假期間邀請許多同好到配天宮香客大樓做交流，希望將喜愛的廟會文化用不一樣的方式呈現。

王仁和指出，真實廟會的神轎，對小朋友來說太大、太重，為了可以親身體驗真正的廟會繞境文化，開始著手製作較小型的神轎，平常他們都是在課後空餘時間創作，今天第一次把大家集結起來，進行交流。

前來參觀嘉義縣長參選人翁章梁表示，年輕朋友相互宗教交流、以文化會友，非常有意義，未來若有機會，將舉辦全國性的縮小版廟會觀摩及技術交流，大力推動宗教文化。

(中時 )