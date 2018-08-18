台北河岸音樂季 320秒煙火秀點亮大稻埕

台北河岸音樂季18日於延平河濱公園盛大登場，煙火秀首度結合水幕，點亮大稻埕夜空。（吳堂靖攝）

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台北河岸音樂季18日於延平河濱公園盛大登場，台灣多家啤酒廠商進駐，搭配胖卡美食市集，更有歌手魏如萱、吳汶芳、李英宏等歌手接力演出，氣氛嗨到爆，重頭戲水幕煙火秀，首度設計了「熊讚掌印」及「LOVE」煙火花色，320秒的繽紛煙花，點亮大稻埕夜空，帶給大家難忘的夏日回憶！

時值七夕情人節周末，2018河岸音樂祭推出拍貼機體驗、情侶互動遊戲，今年規畫舞臺區、啤酒美食區、愛戀文創區、大稻埕街區等四大主題，一連三天精彩表演不停歇，18日由睡帽樂團、李英宏、魏如萱吳汶芳等人打頭陣演唱，熱力四射的演出，現場氣氛嗨到最高點。

台北市長柯文哲也到場共襄盛舉，一現身隨即引發年輕族群熱烈歡迎，柯文哲表示，今年煙火響應環保理念，首度結合水幕投影，也呼籲大家除了看煙火，也能實地探訪大稻埕文創商店、多多消費！

最受期待的水幕煙火秀以「情定台北」為主軸，設計「熊讚掌印」及「LOVE」煙火花色，五彩繽紛的煙花，搭配浪漫歌曲，現場粉紅色泡泡冒不停，長達320秒的煙花變化萬千，現場民眾直呼「太漂亮了！」

8月19日將有熊讚生日派對、整點水幕秀，並有歌手鄭宜農、SASA樂團、法蘭黛樂團及甫獲金曲獎最佳新人獎的茄子蛋接力演出，歡迎民眾踴躍參加。

(中時 )

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