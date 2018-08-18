中埔義民祭今盛大舉行 傳承客家文化循古禮挑擔遊行

此次義民祭重頭戲是百人踩街挑擔遊行，以挑擔三牲五禮踩街入場。（張亦惠攝）

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副縣長吳芳銘（左4）、立委陳明文（右4）、嘉義縣長參選人翁章梁（右3）、中埔鄉長李碧菁（右5）等人，於義民爺香旗前祭拜。（張亦惠攝）

嘉義縣客家文化協會18日在嘉義縣客家文化會館舉辦義民祭，除了傳統的義民爺文化祭儀，現場更有百人踩街挑擔遊行及大小客獅傳承，而客家會館內也展出客家文化產業發展的成果，讓鄉親身歷其境，體驗客家文化內涵。

由於嘉義縣內並無興建義民廟，義民祭活動都是於嘉義市南田里的《嘉義褒忠義民廟》進行，因信徒分布廣，分五區輪值值守祭典區，多數信徒為嘉義縣民，其中中埔鄉因客家居民較多，不僅分屬其中三區，還獨立負責第五區。

此次義民祭重頭戲是百人踩街挑擔遊行，以挑擔三牲五禮踩街入場，到義民爺香旗前祭拜，該祭典除了敬天外，更是為了眾多為義舉犧牲的客家先民們，以敬備三牲，祈求神明庇佑，也準備菜碗，犒賞壯烈犧牲的客家先民、將帥弟兄們。

中埔鄉長李碧菁指出，這幾年中埔鄉與縣府合作，向客家委員會爭取軟、硬體經費改善客家文化會館，改造入口意象、改善光線環境及增加刊物展示櫃、空調等設備，更有客語補助金計畫，投注幼兒園及頂六、大有國小，讓客語幼苗在鄉內扎根。

嘉義縣副縣長吳芳銘表示，近年來嘉義縣客家文化協會肩負客家文化保存傳承與發展領頭羊的重任，舉凡客語、美食、開口獅、竹編等等，全方位推動在地客家文化發展，並且將客語教學擴及鄰近鄉鎮，為客語的傳承打下紮實的根基。

(中時 )

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