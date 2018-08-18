法醫、檢察官搶先看《引爆點》 認可吳慷仁、姚以緹夠專業

2018年08月18日 20:54 中時 潘鈺楨

國片《引爆點》在拍攝時，因為吳慷仁和姚以緹分別飾演法醫和檢察官，都是非常專業的職人角色，為求真實，劇組更是請到了台灣知名法醫蕭開平和陳玉萍檢察官來擔任影片顧問，確保電影內容的考究和真實性。《引爆點》18日邀請多名法醫、檢察官觀影，讓大家提前驗收，監製馬天宗、導演莊景燊、編劇王莉雯和演員吳慷仁到場和大家互動。

《引爆點》是法務部法醫研究所首次外借給電影拍攝，包含吳慷仁和朱陸豪的辦公地點和對手戲都是在法醫研究所拍攝完成。法醫病理組組長蕭開平擔任《引爆點》法醫顧問，提供吳慷仁在演出法醫時，能有精準的法醫醫學用詞和專業知識。

姚以緹飾演的檢察官在開拍前，更和多位檢察官接觸，其中兩位檢察官更顛覆一般對檢察官的想像，一位檢察官假日最常做的休閒活動是「高空彈跳」，因為這樣才有真正休假的感覺，另外一位則是身上刺青、穿著皮衣、騎哈雷重機，男朋友是專業的修車技術人員，和一般人印象中的檢察官形象差別很大。

法醫在現場大讚「吳慷仁的表現不錯，用詞和表演真的很像專業的法醫，透過一具屍體的線索來引爆劇情也相當精采」、「《引爆點》將台灣實際司法狀況和體制做了完整的呈現和衝撞，是部很不一樣的電影」。在場的檢察官也是一致推薦「姚以緹飾演的檢察官很有說服力，拚勁十足，將檢察官的工作和正義感詮釋得很好」、「沒想到《引爆點》是這麼的真實挖掘台灣發生過類似的案件，非常驚喜！」電影8月31日在台上映。

(中時 )