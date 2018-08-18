環時：「蔡英文元素」已成台灣企業市場毒藥

2018年08月18日 21:00 旺報 賴志昶

總統蔡英文12日過境洛杉磯時走訪當地85度C麵包店，引起大陸網友強烈不滿，導致不少外賣平台下架85度C系列產品。對此，《環球時報》評論指出，「蔡英文元素」已經成為台灣企業的市場毒藥。

「大陸網民的反應是市場力量對蔡英文拒絕『九二共識』立場的天然回應。」社評表示，由於一個中國的共識參與了兩岸共同經濟繁榮，蔡英文拒認九二共識必將帶來連鎖性衝擊。

社評指出，民進黨此輪上台鼓舞了台獨，島內分離主義勢力猖獗，少數「頭腦發熱跟著跑」的台灣藝人首先付出了代價，同時也讓一些公司面臨兩難選擇，「民進黨大大壓縮了它們超越政治只做生意的空間」。

評論指出，台海局勢的激化會讓大陸社會更加厭惡台當局的路線，這必將轉化成為互聯網輿論的加倍嚴厲，對與台灣分離主義元素沾邊的台資企業零容忍。

「奉勸蔡英文當局不要把兩岸逼入全面對抗，那將是台灣經濟的不可承受之重。」評論表示，台獨是非常昂貴的政治遊戲，台灣選舉政治圍繞這個遊戲折騰，根本沒有資本；因此，民進黨已經不再有繼續操弄兩岸議題的空間，它到了必須改弦更張的時候。

文章闡明，大陸並沒有強迫台灣社會改變政治制度，改變生活方式，也沒有對台當局以最後通牒相逼，台灣目前的窘境都是民進黨當局「自己鬧出來的」，這是非常典型的自作自受的格局，而且毫無前途可言。

文章指出，蔡當局將希望寄託於美國的保護，但是多個邦交國棄之而去，華盛頓幫上忙了嗎？44家航空公司修改對台灣的稱呼，華盛頓幫上忙了嗎？還有這次85度C事件，又有哪股國際親台勢力能幫得上忙？

最後，社論強調，蔡英文本人作為一個元素已經成為台灣企業的市場毒藥，「這一點她必須清楚，請她別再害台灣的公司了。」

(旺報 )