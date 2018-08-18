85度C事件 吳子嘉：小英提油救火創造「綠紅衝突」救選情

2018年08月18日 21:17 中時 朱真楷

蔡英文總統以「不具法律效力」回應85度C支持92共識，媒體人吳子嘉強調，整件事兩岸雙方都有責任，結果蔡英文卻像提油救火不幫忙脫困，還把85度C再次拖下水；呼籲總統要給企業溫暖，而非藉由刺激民族主義對決召喚綠軍在2018歸隊，這種短多長空的政治操作，必將讓兩岸進入不可收拾的險境。

「我們當然要譴責北京當局！」吳子嘉說，85度C表態支持92共識後，東南衛視、參考消息等重要官媒仍批判報導，地方政府也展開食安檢查，夾殺之下讓85度C市值蒸發近百億；然而，北京當局理應基於保護台商立場出手約束相關單位，任由事態擴大，85度C將難逃倒閉命運。

吳子嘉說，陸方惠台31項政策立意良善，85度C若倒閉，恐讓惠台美意無端打折扣，「這是北京要的嗎？不是吧！」除呼籲陸方應踩煞車，吳子嘉更說，85度C發聲明後，不僅台灣消費者揚言抵制、民進黨議員公開抨擊，就連當事人蔡英文也沒對85度C遭遇的困境提出任何協助或解決辦法。

他說，作為總統本應照顧人民，而整件事的肇因也在於兩岸關係不好，才會因為喝1杯咖啡，就讓台商無端損失近百億。結果，昨天蔡英文的講話顯然不太有同理心，而是提油救火再次把85度C拖下水，「這當然會讓人擔心，民進黨是不是打算藉此操作綠紅對決」。

吳子嘉解釋，民進黨原打算在2018選舉主攻「藍綠對決牌」，但效果不彰；如今，蔡英文面對85度C事件若不給予企業溫暖，就令人憂心民進黨似乎有意順勢將85度C事件當成天降神兵，引進紅軍創造「綠紅衝突」，將年底選戰導向民族主義對決，藉此召喚綠營支持者歸隊。

「民族主義對決一定能刺激選票，尤其是台中這類五五波激戰區，但這必然是短多長空」，吳子嘉強調，民進黨或許能操作85度C事件贏得選舉，但兩岸情勢卻會更為惡劣，甚至到不可收拾，呼籲蔡英文千萬不能如此操作。

吳子嘉說，近年兩岸原本只是官方與官方基於政治立場，對一個中國詮釋的不同而陷入冷和，如今85度C事件卻可能演變成「人民與人民的對抗」，民族主義這把恐怖之火一旦點燃，就很難善後，「我已經看到這件事正在發生，該怎麼滅火，考驗兩岸當局的政治智慧」。

美麗島電子報董事長吳子嘉也提醒，眼前情況繼續惡化，對北京當局亦或台商都沒好處，唯一受益的就是民進黨的選舉，關於這個現實問題，呼籲關心兩岸發展的人都要務實面對。

(中時 )