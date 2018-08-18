2018「決戰禮服伸展台」結果出爐 設計師「林炫臻」拔得頭籌

2018年08月18日 21:39 中時 徐力剛

亞軍「石展榮」（圖中）以作品-若水獲得評審青睞。（圖片提供／香格里拉台北遠東飯店）

季軍「方璟隆」（圖中）以特色禮設計驚艷全場。（圖片提供／香格里拉台北遠東飯店）

香格里拉台北遠東總經理祖睿德、美麗佳人社長胡玲玲與評審團與設計師合影留念。（圖片提供／香格里拉台北遠東飯店）

香格里拉台北遠東飯店今日舉辦「決戰禮服伸展台-我的完美婚紗在哪裡」活動，首度開創飯店婚禮體驗活動結合禮服設計比賽，邀請百位即將步入禮堂新人，體驗酒店完善服務。

禮服設計比賽歷經3個多月，由百位參賽者選出20位新銳設計師參與決選，角逐冠軍頭銜，今年禮服設計以「LOVE&THE CITY」為主題發想，走入飯店大廳，大量使用白、綠雙色系，象徵純潔與希望，為新人獻上最佳祝福。高規格對待決賽場地，搭設媲美國際時尚秀舞台，在伊林名模王尹平帶領下，專業模特身著選手精心設計服裝，完美詮釋婚紗特色設計。

評審老師經過一番激烈討論，最終決選結果出爐，設計師「林炫臻」以作品「啟程」獲得多位評審青睞，摘下本屆冠軍殊榮;亞軍和季軍則由設計師「石展榮」、「方璟隆」分別以作品「若水」及「春日花嫁」獲選。本次賽事獎酬豐富，前3名得獎選手除可獲得20萬、10萬、5萬元圓夢獎金外，更能前往西班牙巴塞隆納欣賞Pronovias年度婚紗秀，藉此鼓勵年輕設計師勇敢追夢。

另一大亮點在於邀請百位準新人參與盛會，現場展示酒店餐飲、場地、住房、服務、花藝、音樂及影像等元素，挑戰一站式體驗服務。現場找來西班牙婚紗Pronovias、林莉婚紗、Lamborghini 葡萄酒、Crate&Barrel、文華國際花苑、TIGER WEDDING DESIGN、花研色花藝設計、CUPETIT卡柏蒂概念甜點、伊聖詩、RMOUR Image婚禮攝影、PS 專業錄影團隊、琭薾琈婚禮顧問、Una&Florence婚禮音樂、麋鹿小姐婚禮佈置等店家，提供消費者多樣化選擇。

好康加碼不手軟，即日起7天內於酒店確認訂席，婚宴當晚享免費升等總統套房住宿，更有機會抽中香格里拉酒店集團亞洲姊妹酒店，包括香港、曼谷、清邁、長灘島、宿霧和沙巴等地3天2夜住宿。

香格里拉台北遠東飯店祭出《2019愛你恆久》婚宴專案，館內有14間宴會廳，豪華宴席、精巧婚宴或婚後派對一次滿足。其中「遠東宴會廳」延續宋朝寫意風格，以特色水簾瀑布營造磅礡氣勢，搭配200坪寬敞室內空間與大型螢幕，滿足新人要求，婚宴每桌25800元+10%起。

(中時 )