張富美辦畫展 喜獲「動保畫家」封號

2018年08月18日 21:35 中時 洪秀瑛

動保處長宋念潔（右）邀張富美為愛心推展大使。 （倪有純提供）

好友們捧場。（倪有純提供）

愛狗也畫狗的療癒藝術家張富美今（18日）舉辦個人畫展，現場有真狗及狗畫作，開幕儀式別開生面，動保處長宋念潔當面邀張富美擔任動保處的愛心推展大使，同時又多了「動保畫家」新封號。

張富美的「台北展一汪」原是導盲犬退休，改任陪伴小孩讀書的米克斯擔任「男主角」。為了米克斯的新任務，張富美刻意畫了常被棄養的米克斯，送給動保會永久典藏。張富美為了畫展讓更多人看到，特別將小朋友喜愛的幼犬小畫掛得比較低，讓大人帶小朋友看畫展，讓小朋友有機會從小培養藝術理念。

這場畫展由動保議員應曉薇促成，出席並支持張富美愛狗丶畫狗的動保處長宋念潔，親邀張富美於9月1日到動保處辦畫展，推動「要領養丶不購買丶不拋棄」，為狗狗們請命。

開幕會上，剛與張富美一起去蒙古辦「雙美畫展」的張瑞竹特別站台，陳凱倫也有情有義當義工，替開幕活動擔任主持人；張富美年輕時曾拍過李朝永、周遊（阿姑）製作的電視劇《為愛走天涯》，夫妻倆今天也以實際行動到場力挺。

阿姑說，張富美年輕時候演他們的戲，沒多久就跑去結婚，現在轉身成了專業畫家，很替她高興，李朝永說，張富美把狗的眼睛畫得生動迷人，栩栩如生，令他印象深刻。

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