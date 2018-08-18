網購iPhone卻收到空盒 高中生痛失一整年零用錢

2018年08月18日 21:51 中時 林郁平

警方提醒解除分期付款詐騙手法及遭歹徒利用的賣場。(林郁平翻攝)

暑假期間學生上網及購物頻率上升，詐騙集團竟看準學生社會經驗不足、喜歡追求便宜的弱點下手行騙。日前彰化1名16歲高中男學生，在臉書社團徵求二手手機，收到陌生網友傳訊表示願以1萬4500元出售iPhone7手機，並假意要求男學生面交，先詢問男學生住哪，等男學生回答家住彰化後，再以自己住在新北不便面交為由，要求男學生先匯款，男學生匯款後收到包裹，拆開一看竟然只有1個手機空盒，這才驚覺遇上詐騙，在家長陪同下難過的到派出所報案，對於自己省吃儉用存了一年的零用錢被騙光，懊悔不已。

刑事局分析去年學生族群遭詐騙資料，發現高達6成9都是遇上網路購物衍生詐騙手法，包含假網拍真詐財、解除分期付款等，呼籲學生族群務必小心防範，家長也應多關心子女上網情形，適時提醒子女建立購物安全觀念，上網購物時若遇到「商品售價遠低於行情」、「賣方要求透過通訊軟體私下交易」、「賣方不願意提供實體聯絡電話或地址」等情形，都是詐騙高風險，應避免購買；購物後也應提防歹徒假冒賣方或銀行人員，以「訂單出錯」、「溢扣款項」、「需操作ATM解除分期付款設定」等話術行騙，165反詐騙諮詢專線官網每周都會定期公布「詐騙高風險賣場」，民眾可多加利用，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查詢。

(中時 )