網購iPhone卻收到空盒 高中生痛失一整年零用錢

警方每周都會公布假網拍高風險賣場。(林郁平翻攝)

友善列印
中時
警方提醒解除分期付款詐騙手法及遭歹徒利用的賣場。(林郁平翻攝)

暑假期間學生上網及購物頻率上升，詐騙集團竟看準學生社會經驗不足、喜歡追求便宜的弱點下手行騙。日前彰化1名16歲高中男學生，在臉書社團徵求二手手機，收到陌生網友傳訊表示願以1萬4500元出售iPhone7手機，並假意要求男學生面交，先詢問男學生住哪，等男學生回答家住彰化後，再以自己住在新北不便面交為由，要求男學生先匯款，男學生匯款後收到包裹，拆開一看竟然只有1個手機空盒，這才驚覺遇上詐騙，在家長陪同下難過的到派出所報案，對於自己省吃儉用存了一年的零用錢被騙光，懊悔不已。

刑事局分析去年學生族群遭詐騙資料，發現高達6成9都是遇上網路購物衍生詐騙手法，包含假網拍真詐財、解除分期付款等，呼籲學生族群務必小心防範，家長也應多關心子女上網情形，適時提醒子女建立購物安全觀念，上網購物時若遇到「商品售價遠低於行情」、「賣方要求透過通訊軟體私下交易」、「賣方不願意提供實體聯絡電話或地址」等情形，都是詐騙高風險，應避免購買；購物後也應提防歹徒假冒賣方或銀行人員，以「訂單出錯」、「溢扣款項」、「需操作ATM解除分期付款設定」等話術行騙，165反詐騙諮詢專線官網每周都會定期公布「詐騙高風險賣場」，民眾可多加利用，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查詢。

(中時 )

衛福部長陳時中返台 探視台北醫… 苗栗溪水暴漲 受困保全吊掛脫險

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。