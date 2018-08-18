蕭秉治火辣獻舞！數千歌迷擠進信義區

廷廷今在信義區舉辦新歌演唱會。（粘耿豪攝）

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廷廷今在信義區舉辦新歌演唱會。（粘耿豪攝）
廷廷今在信義區舉辦新歌演唱會。（粘耿豪攝）

蕭秉治（廷廷）18日舉辦新專輯《凡人Mortal》演唱會，數千名歌迷擁進信義香堤大道廣場，連周邊百貨公司的2、3樓天橋也站滿人，場面壯觀！演唱會斥資百萬打造，廷廷精挑22首曲目，今以新歌〈凡人〉開場，更難得大秀舞技，與4位女舞者火辣演出掀高潮；此外，為延續七夕情人節氛圍，廷廷邀劉艾立（Erika）合唱〈天使見證的愛情〉，氣氛浪漫。

廷廷十分重視個人首場演唱竹竹會，昨晚感性發文說：「音樂是我這輩子唯一會做也是唯一想做的事情，只有在舞台上我才有真正活著的感覺。」而台北連日來氣侯不佳，今午後下起豪大雨，直到開唱前一小時仍有零星雨勢，廷廷擔心現場歌迷淋雨，在臉書發文祈求「老天爺快放晴」，所幸開唱前雨勢已停，活動順利進行。

除了演唱〈我還是愛著你〉、〈射手〉等經典歌曲，廷廷也讓歌迷如願，與4位女舞者於〈我想要你〉及〈Havana〉共舞，引爆現場氣氛！廷廷說：「為了這段舞蹈，花費很多心血，練團回家也在跳，希望大家喜歡。」透露昨彩排到半夜。

他上周簽唱會上，有歌迷告訴廷廷因他的歌得到很多鼓勵，並勇於追求夢想、成為一名劇場演員，廷廷感性表示，看著歌迷追夢，想起自己也從五月天及周杰倫身上獲得許多正面力量，特地獻唱〈生命有一種絕對〉及〈簡單愛〉向偶像致敬。

(中時 )

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