《引爆點》邀檢察官、法醫搶先看 角色專業度獲肯定

2018年08月18日 21:46 旺報 廖慧娟

姚以緹飾演檢察官，辦案態度讓真實檢察官激賞。（牽猴子整合行銷提供）

議題大作《引爆點》因主角吳慷仁和姚以緹分別飾演法醫和檢察官，為求真實，劇組延請台灣知名法醫蕭開平和陳玉萍檢察官擔任影片顧問。今天（18日）電影公司邀請多名法醫、檢察官觀賞《引爆點》試映會，請專家們提前「驗收」。

《引爆點》劇情描述漁民阿海在一場大規模的抗爭活動中，自焚身亡，讓這場抗爭迅速成為媒體焦點，阿海成為全國輿論英雄，汙染漁村多年的石化公司也因此遭主管機關勒令停工處分。

但自焚案的主辦檢察官金敏照（姚以緹 飾）與法醫周建生（吳慷仁 飾）解剖阿海屍體後，發現諸多疑點，2人聯手展開調查，卻發現驚人真相。

為了讓劇情更為真實，劇組與法政單位密切合作，法務部法醫研究所首次外借，成為飾演法醫的吳慷仁、朱陸豪的辦公地點，上演多場精采對手戲。而法醫病理組組長蕭開平更擔任該片顧問，協助吳慷仁使用更精準的法醫醫學用詞和專業知識。

因此，看完《引爆點》後，多位法醫肯定該片的專業性，認為：「吳慷仁的表現不錯，用詞和表演真的很像專業的法醫，透過一具屍體的線索來引爆劇情也相當精采。」、「《引爆點》將台灣實際司法狀況和體制做了完整的呈現和衝撞，是部很不一樣的電影！」

檢察官也是一致推薦：「姚以緹飾演的檢察官很有說服力，拚勁十足，將檢察官的工作和正義感詮釋得很好。」、「沒想到《引爆點》是這麼的真實挖掘台灣發生過類似的案件，非常驚喜！」

(旺報 )