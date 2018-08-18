美眾議員提《蒙古貿易法案》 牽制陸俄影響

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共和黨籍美國眾議院外交委員會亞太小組主席泰德．約霍（Ted Yoho）日前提案，擬對蒙古進口的某些商品實行免關稅制度，透過這種途徑來刺激美國和蒙古之間的貿易，並降低蒙古對大陸的依賴。

約霍提出的法案名稱叫做《蒙古第三鄰國貿易法案》（Mongolia Third Neighbor Trade Act）。法案中強調，美國對蒙古能實行獨立自主的對外政策感興趣。

根據百度百科，「第三鄰國」是蒙古在冷戰結束後提出的外交理念。在地理上，蒙古是內陸小國，只有兩個巨大鄰國大陸和俄羅斯，故希望希望和「第三鄰國」廣結善緣以為制衡。而在其安全構想中，「第三鄰國」一般指西方國家或國際組織。某些國家和組織也試圖利用此概念達到遏制大陸的目的。

俄羅斯衛星通訊社18日報導說，美國「國家安全戰略」中指稱，俄羅斯和大陸「想創造一個和平，直接反對美國價值觀和利益的」國家。蒙古擁有很大的領土面積，但人口只有300萬人。

美國這項法案中指出，這個世界上人口密度不大的國家，可能會由於超越其領土和人口的鄰國的巨大影響，而受到傷害。

根據這項法案，透過實行免稅制度，美國將幫助蒙古發展自己的紡織工業，並降低其對大陸的依賴。

(中時 )

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