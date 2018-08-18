李錦泉競選總部成立 宋楚瑜南下站台：兩岸長期對立問題在領導與態度

親民黨主席宋楚瑜南下助選李錦泉，上台開講「兩岸對立的問題在領導」。（程炳璋攝）

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中時

親民黨推出李錦泉競選台南市第8選區市議員，18日競選總部成立之日，找來親民黨主席宋楚瑜助選造勢，他冒雨在台上開講，呼籲台灣放下藍綠，照顧民生。

李錦泉18日晚間在林森路3段成立競選總部，親民黨戰將總動員，包括立委周陳秀霞、高雄市議員吳益政、前立委黃義交及親民黨立院黨團兼組織部主任張碩文都到場站台，展現團結氣氛。

不少老榮民衝著宋楚瑜前來捧場，並在他進場時爭相上前握手，高喊加油。

宋楚瑜在台上表示，再過幾天就是金門823砲戰60周年，他提到在擔任台灣省長期間，就曾想為金門蓋海水淡化廠，但因為有人說金門屬於福建省，不方便介入而作罷，

宋楚瑜後來只在澎湖蓋了海水淡化廠，沒想到最近金門與大陸通水議題被炒熱，他以「喝大陸的水，也不會變大陸人」要民進黨不用擔心，且稱兩岸從823砲戰後，軍事對立60年，問題在領導與態度。

宋楚瑜提到1974年時，美方曾發文給當時行政院長蔣經國，提到要將核武撤離台灣，他因為擔任翻譯，才知道美軍的核武，竟然是放在台南機場，如果現在兩岸又要戰爭，台南人願意讓美軍的核武再運來嗎？

他呼籲當今政府要放下藍綠意識，照顧民生問題，讓小孩受教育，讓老人受照顧。並推薦李錦泉前進議會，真正為民服務。

(中時 )

美國曾把核武送到台灣 宋楚瑜驚…

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