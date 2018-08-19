沒在演捍衛戰士！美F-22為何與挪威F-35纏鬥

兩架美國空軍F-22戰機15日首度與兩架挪威皇家空軍F-35戰機進行訓練的畫面。（美國駐歐空軍推特）

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中時電子報
電影《捍衛戰士》片段

專業空軍演練並不像電影《捍衛戰士》（Top Gun）中的劇情那麼戲劇化，重點在於培養戰力，而不在於狂秀飛行技術。

兩架美國空軍F-22A戰機8月15日當天，和兩架挪威皇家空軍F-35A戰機在挪威上空模擬空中纏鬥，進行了為期一天的訓練。

負責駕駛其中一架F-35的挪威空軍少校韓舍（Morten Hanche）說，由於F-35的戰力通常壓倒傳統非隱形飛機，這次和美國22隱形戰機模擬纏鬥，提供了難得的練習機會。但他不願透露，最後究竟是誰贏，只說：「F-22是很難纏的對手。」

《國家利益》（The National Interest）網指出，雖然除此之外，目前官方幾乎沒有透露演習的細節，不過仍可做出一些相關推論。

在演練後的彙報期間，這類討論通常都是祕密進行。除了培養飛行技能，磨練並提升戰術與技巧，還有改進流程外，和外國盟軍演練，通常是要建立彼此的專業關係，以及兩軍之間的作業互通能力。

一旦爆發戰爭，他們透過平常的訓練，已熟悉彼此的戰術與流程，將能迅速配合，並肩作戰。而美國與挪威都是北約成員，不時會有共同執行任務的機會，如2011年時，它們都參與了代號「奧德賽黎明」（Operation Odyssey Dawn）的北約軍事行動，攻打利比亞的軍事目標。

事實上，在國際空中軍演裡，盟軍飛行員間建立人際關係是最有價值的收穫之一。

由於雙方並不是為彼此對戰而訓練，因此在多數演習中，會分為紅藍兩軍。其中藍軍為友軍，會運用實戰中所使用的戰術與流程，而紅軍為敵軍，模擬的是敵方的戰術與技巧。

這次在挪威的演習中，F-22模擬的可能是像俄羅斯蘇-35之類的敵機，而F-35則扮演藍軍的角色，反之亦然。總之，雙方在有限的安全範圍內，了解並熟悉彼此的戰術與流程。

(中時電子報)

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