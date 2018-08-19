美國國防部提議用商業衛星阻止高超音速武器

美國國防部提議，商業衛星也可參與飛彈防禦的工作，必要時軍方可以徵用。(圖/太空內幕)

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中時電子報

隨著美國、俄羅斯、中國大陸都在開發高超音速武器(極速高達5~10馬赫的飛彈，飛行過程會掠經太空)，美國的軍事開發機構正在設法防禦。而美國參謀長聯席會議副主席在8月10日提出一項令人驚訝的建議，他認為可以使用民間商業衛星來幫忙抵禦敵人的超音速武器。

國際防衛雜誌(national defense magazine)報導，最近幾個月，五角大廈官員一直在討論如何攔截中國和俄羅斯研發中的高超音速飛彈，這些武器將對美國現有的飛彈防禦體系構成重大挑戰。美國空軍的保羅．席爾法將軍(Paul Selva)說：「飛彈攔截就像是用子彈射擊子彈，然而當子彈的速度達到音速的13倍時，攔截變得更為困難。」

接著他提出他的方案：「我們的商業衛星能不能在國家防禦工作上有自己的貢獻?」

俄國今年展示他們的高超音速飛彈，美國開始思考有哪些攔截的手段。(圖/俄國衛星網)

塞爾瓦說，探測和追踪，是擊落敵人飛彈的關鍵步驟，因此美國需要一個建立於太空的偵測網，來應對不斷增長的威脅，也就是利用極大量的衛星來監視太空動向。

他提議以1000萬美元建造一顆衛星，並以150萬美元的價格發射它，這樣的偵察衛星需要500枚，就有漏水不漏的監視網。

除此之外，塞爾瓦還希望軍方可以在戰時能夠指揮和控制民間的商業衛星，並調用他們的資料，成為軍用情資的一部分。

但是商業衛星的擁有者必然不喜歡這種做法，衛星昂貴、易損、不易更換，軍方徵用民間衛星也有適法性的問題。

(中時電子報)

文章來源：Pentagon Looking to Thwart Hypersonic Weapons with Commercial Satellites

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