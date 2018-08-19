國民黨內戰搶先開打？ 吳敦義這2政策讓藍委好頭痛

2018年08月19日 00:08 中時電子報 呂承哲

國民黨將在8月19日召開全代會，面對2018年縣市首長選戰如何布局，在中常委曾文培等人領銜提案，往後黨內不分區立委不得連任，並且轉戰地方艱困選區。也就是說，前黨主席朱立倫2016年所提不分區立委皆陷入危機，讓外界解讀吳朱心結恐怕還是存在。

據悉，該次819全代會有6項連署提案，其中2項皆與明年不分區立委提名有關，1項內容為「不分區立法委員，僅能擔任一屆，不得連任」，另1項內容為「要求不分區立委應負起經營地方的責任，並不得拒絕黨中央徵召參選區域選舉」，期盼能透過修改規定，提升不分區立委的戰鬥能力。

不過，藍營許多不分區立委拒絕接受被黨中央安排到「艱困選區」參選，包含吳志揚、黃昭順及柯志恩等人，然而這些人的「拒戰行為」，遭到許多黨內同志撻伐。對此，中常委江碩平指出，柯志恩、曾銘宗等人表現優異，黨中央給他們這個舞台表現，也不能老窩在不分區立委名單上不出去。

據《東森新聞雲》報導，國民黨組發會主委李哲華指出，今年的全代會會以年底選戰造勢為主，並過去慣例來看，大會很少對議案進行實質討論，罪有可能的狀況，就是提案人發言說明後，再由會議主席團建議，將提案交付中常會討論，不會當天就決定。

(中時電子報)