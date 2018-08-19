綠議員：「太陽花只是開個PARTY」 網友反應竟一面倒...

太陽花學運期間，「反黑箱服貿」抗議學生占領立法院議場，要求退回服貿協議。（圖/本報資料照，王遠茂攝）

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中時電子報
/綜合報導

時代力量議員為了年底選舉向柯文哲靠攏，對此，民進黨籍台北市議員梁文傑今在政論節目《鄭知道了》說，「太陽花這代，我們都說是天然獨這代，開花結果成為時代力量，太陽花當初出來好像也只是開個PARTY，不是真的有自己的國家自己救的想法，不知道太陽花包圍立院，他們的意義是什麼？」對於梁文傑說法，網友們一面倒痛批，「無恥民進黨的新潮流都是爛咖」。

主持人問梁文傑，「民進黨明年是不是沒有禮讓時代力量這回事了，姚文智都可以打掉重練了。」梁文傑回應，「太陽花這代，我們都說是天然獨這代，開花結果成為時代力量，太陽花當初出來好像也只是開個PARTY，不是真的有自己的國家自己救的想法，不知道太陽花包圍立院，他們的意義是什麼？」。

梁文傑還說，「時代力量出來後，代表年輕人認為台灣是一個主權獨立國家，所以我要反對服貿協定」，「但現在看起來，這些年輕人比時代力量更忠於柯文哲，是否跟民進黨執政後兩岸關係更為嚴峻，這些年輕人也跟著變了？」。

2014年太陽花學運對台灣來說是一場很關鍵的社會運動事件，學運事件中的部分成員，進而籌組「時代力量」政黨，並在2016年選舉進入國會，成為台灣第三大黨。

網友們一面倒痛批，「民進黨最沒資格批評啊 搭順風車的最大受益者欸」、「無恥民進黨的新潮流都是爛咖」、「不知道少了2016那55%的年輕人選票，DPP可以選得多難看?」、「DPP立委帶人進去還羞辱警察都忘了，也太忘恩負義囉」、「DPP當初若幫助那麼多 還批是自打臉嗎??」、「在DPP眼中就一群很好操作的覺醒衛兵不利用才有鬼」。

(中時電子報)

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