總統府發生怪事 中元普渡當天 總統臉書揭秘

2018年08月19日 03:09 中時 曾薏蘋

「前幾個月，總統府發生了一件事，驚動了不少人，大家都覺得不可思議。」中元普渡，蔡英文總統在臉書貼文發文，揭開這個秘密。

總統指出，今天是8月第3個星期六，也是國際動物權組織ISAR訂的國際流浪動物日（International Homeless Animals Day)，目的是希望讓大家多多關注流浪動物，今天這個日子，正好可以跟大家分享前幾個月總統府發生的一件事。

從總統臉書附上影片，員工直呼「不可能」、「有怪聲...直覺有人躲了進來⋯⋯」，發言人林鶴明說，「任何不法入侵之徒，我們絕對不會寬貸！」另位發言人黃重諺說，「我要告訴入侵者，任何激進的作為，都不會挫折政府......」

經過一陣「翻箱倒櫃」，連天花板都掀起了，原來幾個月前，入侵者，是3隻還沒長大的「喵星人」，因為貓媽媽已經消失多天，3隻小貓躲在郵局牆壁，嗷嗷待哺，餓得喵喵叫。

後來，總統府聯絡台北市動保處，展開「即刻救援」，救援地點還寫著「總統府」；目前3隻小貓已經得到愛心志工的照顧，再大一點將會接受民眾認養。

總統府表示，蔡總統為感謝志工，還送了一箱志工指定的幼貓用奶粉。她也提醒大家，遇到需要救援的小生命時，請打電話給動保處。

(中時 )