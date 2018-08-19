專訪／最正《女兵》班長李宣榕母胎單身31年！潘朵拉嚇壞班兵

李宣榕演出「朵拉班長」爆紅。（粘耿豪攝）

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李宣榕演出「朵拉班長」爆紅。（TVBS）
李宣榕。（粘耿豪攝）
李宣榕。（粘耿豪攝）
李宣榕。（粘耿豪攝）
李宣榕最近拍戲、生活都背著超重超大的背包。（粘耿豪攝）

李宣榕11年前以《超級星光大道》的「星光小公主」出道，但演藝之路浮浮沈沈，直到演出TVBS八點檔《女兵日記》裡刀子嘴豆腐心的機車班長「潘朵拉」，才一舉翻紅。她戲裡戲外巧合都沒談過戀愛，日前接受專訪時笑說，某天劇組工作人員發現31歲的她竟還是「母胎單身」時，大家嚇壞了直問：「妳在說什麼？」朋友也擔心她再不交男友，「人生初吻」可能會在戲劇裡發生，「所以我也希望拍完這部戲後，可以好好談場戀愛！」

她在劇中有個網友「三重蕭敬騰」，其實是外型不起眼、身材瘦弱的班兵「鄭光興」，現實生活中，李宣榕沒有交過網友，也很難接受「鄭光興」這一型，她坦言自己頗care身高，「我身高166，希望至少讓我穿上高跟鞋後還能小鳥依人，身材高一點的人比較可能收服我」！此外，她也喜歡個性幽默、生活態度輕鬆自然一點的男生，因為她本身就已經是個性拘謹的人，如果交往對象又是同樣拘謹嚴肅，相處起來未免太累。

她不諱言這些年身邊不乏追求者，但有些人只是用暗示或打哈哈的方式，「那就直接out！因為我是很需要確認的人！」有個認識很久的男生朋友多年來一直很關心照顧她，經常有意無意誇她正，她演出的舞台劇、演唱會，對方都會買最前面的位置、主動撂朋友們一起去支持，曖昧程度連媽媽都覺得對方在追女兒，但她就認定，只要對方沒直接告白，只是一般朋友關係。

也曾有許多朋友幫她介紹對象，就連教會牧師也焦急想為她牽線，還有朋友甚至利用找她當伴娘的機會要把她跟伴郎湊對，但喜歡自然認識交往的她，覺得太刻意會很尷尬，加上與對方生活、工作方向不一樣，沒有共同話題，很快就沒了下文。她說自己本來就不是容易動心的人，年紀漸長後更理智、所以更難開始一段感情。

12月她就要滿32歲，李宣榕說，今年的生日願望就是好好談一場戀愛，「真的不希望哪天拍吻戲時，貢獻的不僅是螢幕初吻也是人生初吻」。

(中時 )

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