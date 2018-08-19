8／19 三大報頭條

2018年08月19日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

為向美爭取更多軍售，增進台美貿易，據《南華早報》報導，台灣正火力全開對華府展開遊說。透過美司法部文件顯示，遊說公司波多馬克國際夥伴（Potomac International Partners，簡稱PIP）已與駐美台北經濟文化代表處（TECRO）洽談，包括將「助台爭取與美雙邊自貿協定，與美建立更強有力夥伴關係，並促美更常態性對台軍售」。

第18屆雅加達巨港亞運在台灣時間18日晚上8時，於印尼雅加達朋加諾體育場（Gelora Bung Karno Stadium）舉行開幕典禮，全程大約兩個小時，中華代表團由舉重女將郭婞淳擔任掌旗官，手持中華奧會五環梅花旗，於第39順位出場。

日前傳出台灣正加強對華府的遊說，以爭取更多軍售，光是去年就花了332萬美金（約合1億新台幣），超過北京同期遊說費用一倍以上。對此，大陸國務院參事時殷弘認為，台美關係拉近並非台灣遊說之功，蔡政府不過是「坐享其成」，更多是川普政府主動打台灣牌。

85度C事件延燒，蔡英文總統昨天表示，台灣企業受到打壓，要給他們鼓勵，也希望一時壓力下所做事情不會永遠存在；法律上有個觀念，當你說的一件事，或做的一件事，「是在壓力底下或強暴脅迫底下所做的事情，是不具法律效力的。」

◎旺報

兩岸關係持續未獲改善，包含企業、藝人被控「台獨」等事件不斷，等同受到池魚之殃，引發兩岸網友輿論交鋒，不過大陸官方不同於以往的低調態度，現在由官媒帶頭，把台灣網友的「仇陸」、嘲諷內容加以截圖報導，這種不尋常的「風向」轉變，不但使以往大陸民間對台灣社會的好感大量耗盡，也可能在為更趨強硬的對台政策做輿論準備。

不就是幾年前，兩岸關係和緩，陸客來台創天量，陸媒還特地派員來台採訪，製作「台灣最美風景是人」大型專題，盛讚台灣人富有人情味，推升赴台遊聲量。如今兩岸僵局持續，民共無互信，也連帶掀起社會和網路「互仇」情緒。「台灣最美風景」恐成歷史名詞。

大陸媒體近來不再避諱台灣網友的仇陸言論，讓兩岸民間對立加劇，幾位大陸年輕人直言，看到台灣對外倚靠美國對抗大陸，對內大搞去中國化，都讓大陸民眾極為反感，加上兩岸實力差距拉大，確實感受到大陸民間對台灣的不耐；不過大陸年輕人也說，網路上發表極端仇視的，仍為極少數，媒體應顧及社會責任，不要挑動仇恨，隨極端言論起舞。

針對美國防部16日發布2018年度《中國軍事與安全發展態勢報告》（又稱《中國軍力報告》）直指中國在做武統台灣準備。大陸國防部於17日深夜發布談話稱，該報告曲解中國戰略意圖，渲染「中國軍事威脅」，妄議兩岸關係和台海形勢等。中國軍隊對此表示堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。大陸外交部18日也發表聲明指出，美軍對中方維護領土主權的正當行為說三道四，中方對此堅決反對。

◎工商時報

台股上周五（17日）受陸股拖累漲勢收斂，周線更苦吞連三黑。法人指出，現階段市場信心不足，選股建議以低本益比、KD指標低檔向上、融資使用率低的三低概念股為主，包括帆宣、亞德客-KY、神基等12檔，目前評價處在相對低檔，籌碼穩定且有初步轉強跡象，可望反彈補漲。

一顆蘋果救台灣，靠著吃蘋果，不少科技業者都享受過業績一飛衝天的快感，但「成也蘋果，敗也蘋果」，如今進入淡季後的蘋果供應鏈業績急降已成常態，尤其是今年第二季代工廠的淡季真的好淡，再加上面臨零組件缺料的嚴苛考驗，不單代工一哥及二哥鴻海、和碩Q2財報均「三率三降」，跌破市場眼鏡，就連觸控面板、PCB等供應鏈也哀鴻遍野。

揮別新舊交接的慘澹第二季，蘋果供應鏈咸認明天會更好。不過，日前市場傳出為迎戰中國手機品牌，搶得更多市占，蘋果有可能採行「加量不加價」策略，會否因此擠壓下游廠商的利潤，讓蘋果再度變酸？就待蘋果秋季發表會後揭曉。

《產業創新條例》將於明（108）年底落日，包括員工獎酬股票、天使投資、個人投資新創減免等今年剛推出的租稅優惠，明年恐面臨截止。據悉，財經兩部最快9月展開協商，其中研發投抵部分，經部不只爭取展延5年，更希望力爭延長10年，此與四大會計師見解不謀而合。

(中時電子報)