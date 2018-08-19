「西馬隆」颱風生成！週日悶熱 全台有雨 中南部防大雨

2018年08月19日 05:04 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

週日出遊天，奈何老天不做美！今（19日）天氣不穩，各地午後皆有可能發生局部雷雨或陣雨，中南部慎防大雨，氣象局今早也針對台南市、高雄市、屏東縣發布大雨特報。昨晚間8時，「西馬隆」颱風生成，預估將往日本九州移動，初步預測暫時對台灣天氣沒有直接影響。另第19號颱風「蘇力」也是朝日本移動，對台灣無直接影響。

氣象局今早也針對台南市、高雄市、屏東縣發布大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

外出帶把傘！今天受西南風影響，台灣中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨；其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，午後亦有局部大雨發生的機率。明晚起北部、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，請注意。

受西南風影響，今（19日）全台天氣不穩，外出需攜帶雨具。（達志影像／shutterstock提供）

氣溫方面，今日各地高約32至34度，沒下雨的時仍悶熱，紫外線仍偏高，外出需做好防曬工作並適時補充水分。

至於民眾關心的空氣品質，因風速較強及降雨洗除作用影響，今日空品較佳，除了北部、竹苗及金門為「普通」等級，全台各地皆為「良好」等級。

(中時電子報)