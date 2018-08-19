夏日咖哩季！萌童跳盆舞、卡通咖哩飯好吸睛

2018年08月19日 05:38 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

暑假快到尾聲！小朋友在夏日季典快樂吃咖哩，不管是香甜、微辣咖哩都開胃！還有卡通為造型的萌樣咖哩飯，讓小朋友張大眼睛好開心！昨（18日）在Global Mall新北中和開辦「2018好侍咖哩夏日祭」，適逢日本百年食品大廠－好侍食品歡慶105歲生日，召集105位萌童大跳盆舞，呈現出最原汁原味難得一見的日式祭典，現場擠了千名觀眾跟著小朋友的舞姿激情吶喊。

2018好侍咖哩夏日祭歡慶105歲生日。（主辦單位提供）

今年首度推出「好侍咖哩小小店長」，讓小朋友們穿上制服體驗如何服務消費者，家長直呼是最好的機會教育。現場還有民眾大排長龍試吃好侍提供的萬份美味咖哩。報名親子造型咖哩製作的家庭，則跟著老師一起製作色香味俱全的咖哩便當。參加「兒童神轎踩街」的小朋友，穿上日式浴衣，一邊抬轎一邊喊口號，體驗日本神轎文化。闖關區精心設計咖哩熊祈福去、紙上相撲、好侍抽抽樂讓小朋友在趣味中體驗日本文化，輕鬆過關拿好禮，舞台上也有故事姐姐搬來大型故事書，深受歡迎的咖哩熊也帶領小朋友開心熱舞。

2018好侍咖哩夏日祭歡慶105歲特邀105位萌童跳日本盆舞。（主辦單位提供）

咖哩達人小林大輔大家推荐，咖哩是能消暑、促進食慾的美食，非常適合在炎熱的夏季品嘗表示，好侍食品於2009年起辦理咖哩相關活動與民眾做最直接的互動，至今已邁入第10年。今年仍選在夏日舉辦，讓大家感受最道地的日本祭典儀式，也有「好侍咖哩親子廚房」、「兒童神轎踩街體驗」…等眾多有趣活動陪大家度過快樂週末。

「2018好侍咖哩夏日祭」8/19還有1天，請大家把握機會來品嘗萬份咖哩，現場好侍食品佛蒙特咖哩、爪哇咖哩、北海道白醬料理系列產品更推出大優惠。好康活動還有親子家庭浴衣體驗、故事姐姐為小朋友說咖哩熊冒險故事、闖關遊戲拿禮物、或透過著色紙、問卷、官方臉書打卡及祭典扮裝，將豐厚的禮品帶回家。

(中時電子報)