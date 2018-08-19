慶七夕！浪漫華爾滋之夜 淡水情人橋前「愛的抱抱」

2018年08月19日 05:50 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

延續七夕浪漫，效法牛郎與織女堅定的愛情！在光雕情人橋見證下，用「愛的抱抱」傳遞最真誠的愛！今年夏天新北市政府漁業處在淡水漁人碼頭推出活動，於七夕情人節假期特別規劃「七夕浪漫華爾滋之夜」活動，時間為18日晚上6點至8點，在漁人碼頭情人橋觀景平台，邀請現場民眾報名參加，欣賞情人橋LED燈飾，共同點亮邱比特的愛心，一起度過浪漫的七夕華爾滋之夜。

情人橋LED玫瑰燈飾。（新北市漁業處提供）

漁業處說明，現場另有多項可供民眾參與同歡的小活動及競賽，還設有情人橋設置LED燈裝飾、馬車及高跟鞋等適合拍照打卡作紀念的裝置藝術，活動將從晚上6點開始，在淡水漁人碼頭情人橋觀景平台，邀請現場民眾兩人一組組隊報名，參與浪漫華爾滋舞會，限額100名。

情人橋頭大型LED玻璃鞋裝置藝術。（新北市漁業處提供）

舞會結束後隨即舉辦「愛的抱抱」競賽活動，男方以公主抱方式抱著女方，並需擁吻不離；比賽前三名將分別獲得五星飯店、餐廳等好禮。此外，每隊參賽及跳舞的民眾都可以獲得心型告白氣球一顆，歡迎大家盛裝打扮來漁人碼頭浪漫一下。

漁業處表示，為了打造漁人碼頭另一番浪漫風情，市府特別以「浪漫的彩虹」為概念，以光線來雕塑這座鵲橋，特別是在夜晚，五光十色的燈光投射在橋墩上，絕對是無比的浪漫，在2003年啟用的情人橋這十餘年來已有無數的情侶攜手走過，已是大家心中的回憶，在去年也特地將情人橋重新粉刷以全新裝扮登場！再次陪伴大家走過更多的回憶。

新北市農業局長李玟跳華爾滋。（新北市漁業處提供）

農業局長李玟表示，漁人碼頭在市府同仁及港區商家用心經營下，已成為北台灣知名的景點，今天在淡水漁人碼頭舉辦之「七夕浪漫華爾滋之夜」讓遊客充分體驗到活動所帶來的浪漫休閒氣息，未來漁人碼頭觀光遊憩活動會更加持續蓬勃發展，帶給民眾更多的假日休閒選擇。

(中時電子報)