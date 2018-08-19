高雄》「金正恩若想買高雄魚」韓國瑜霸氣一句話 網喊：超有梗！

韓國瑜（左）與高市議員參選人宋立彬（中），在高雄梓官的服務處現做魚丸。（翻攝「高雄選韓國瑜News」粉專視頻）

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中時電子報

原高雄縣的鄉鎮被認為是民進黨的鐵票區，國民黨高雄市長參選人韓國瑜18日公布漁業政策，積極搶攻綠營鐵票區。韓國瑜直指，以前會賣菜，以後更會賣高雄魚。而為擴大魚市場，不管西進大陸、南進南亞，甚至如果北韓領導人金正恩也想買高雄魚，他霸氣直言「帶大家到韓國去賣魚」。網友喊：超有梗！

高雄市梓官區屬原高雄縣的行政區，藍營評估原高雄縣是韓國瑜目前待加強的地區。韓國瑜18日上午特別前往梓官區城隍廟，和市議員參選人許崑源丶宋立彬聯手造勢，並向在場的梓官區民眾強調，如當選市長，一定把農漁產品外銷出去。

韓國瑜和許崑源、宋立彬共同簽署「高雄漁業暨觀光休閒建議書」，韓國瑜形容他們3個人像是金三角，未來將共同打造濱海遊樂區成為高雄的邁阿密，並提出3大漁業政策，導入養殖大數據，拓展兩岸及外銷出口市場，同時還會成立農漁生鮮產品冷藏冷凍中心，以穩定價格來保障農漁民收入。

如何為高雄漁民拚經濟？據《聯合報》報導，韓國瑜強調，以後更要賣高雄魚，讓高雄漁業永續發展，漁民朋友也能賺大錢。他將把大數據帶進養殖漁業，協助漁民掌握消費習性、市場行情、養殖資訊，讓漁民養出有市場競爭力的高雄魚。

網友說：「肯定韓市長當選後，一定努力行銷高雄，為辛苦生意人引進人潮，尋求訂單，努力拚經濟，成為高雄人的財神爺，我們要迎財神，高雄財豐民樂。」、「韓國瑜帶領高雄人拚經濟，讚！」

(中時電子報)

文章來源：「高雄選韓國瑜News」粉專

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