空總基地變身「台灣當代文化實驗場」下半年藝文活動一籮筐

2018年08月19日 06:02 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

喜歡藝文活動的朋友有福了！台北又增加一個大型藝文活動新據點！文化部承接前空軍總司令部基地，107年起正式命名為「台灣當代文化實驗場」（Taiwan Contemporary Culture Lab, 簡稱C-LAB），由「財團法人台灣生活美學基金會」組成營運團隊規劃執行。

18日舉辦「台灣當代文化實驗場啟動暨國際論壇─場所‧實驗‧連結」活動，文化部廣邀國內外藝文人士，包括C-LAB諮詢委員代表鴻鴻、林強、蔣伯欣、許素朱、劉舜仁、韓國國立亞洲文化殿堂（Asia Culture Center, ACC）前總裁方宣圭（Sungyu Bang）、Google Arts & Culture政策經理Claire-Marie Foulquier-Gazagnes、LIFEPATCH團體創始成員Agung Firmanto Budiharto等齊聚一堂，見證這個場域以實驗精神出發，啟動六年建構計畫，打造一個「向創作端開放的新型態藝文機構」。

鄭麗君表示，目前台灣的藝文設施通常是先興建硬體空間，才有營運團隊和使用者，造成許多使用需求落差。鄭麗君說：「C-LAB特別以實驗的態度對大眾開放，嘗試由使用者及營運需求端開始規劃，使硬體整建更能貼近使用者的需求。透過這種『以軟帶硬』的建構模式，不斷地豐富創新生態，期望這個場域成為增加公眾文化參與的實驗空間。」

鄭麗君表示，台灣當代文化實驗場的精神除了「向創作端開放」之外，也將透過跨領域的網絡串聯，提供給創作者「後端資源的無限連結」，尤其是國際的藝文網絡連結。今日到場的「國際生活藝術組織台灣辦事處」（Living Arts International Taiwan Office, LAI）董事長Dr. Richard C.HELFER、柬埔寨生活藝術組織（Cambodian Living Arts, CLA） 執行長Phloeun PRIM，都是C-LAB未來重要的國際合作夥伴。

文化部表示，這是六年建構計畫的一個開端，營運團隊台灣生活美學基金會已於今年初進駐，初期從當代藝術、聲音影像、記憶工程、數位人文、社會創新等領域，集結人才、帶入資源，開始在實驗場共同激盪產生火花。C-LAB已徵選13組Creators進駐，也與「實驗建築計畫」、「科技藝術創新」、「數位人文平台」等3組藝文團隊攜手。來自法、英、美、澳及馬來西亞等國推展公共空間、環境採集、街區活化的創作者、建築師及學者，已於C-LAB開辦4場國際講座、7場系列工作坊、6場社區鄰里活動。每一場活動都吸引關心城市景觀、藝文創作、合作經濟等議題的學生、藝術家、民眾熱情參與，從生態居住環境探討人文思辨，針對區塊鏈及數位藝術引發創新實驗。

今日同時舉辦「國際論壇-場所、實驗、連結」，上下午各有一場講座，主題為「朝向文化機構的未來」及「超越數位人文疆界」，邀請台北市立美術館館長林平、行政院政務委員唐鳳引言，由台灣當代文化實驗場執行長賴香伶、中華文化總會副秘書長張鐵志、韓國國立亞洲文化殿堂前總裁方宣圭、Google Arts & Culture政策經理Claire-Marie Foulquier-Gazagnes、LIFEPATCH團體創始成員Agung Firmanto Budiharto、交通大學建築研究所所長侯君昊等擔任講者，共同研討C-LAB未來的可能性。

(中時電子報)