當代館推三展！結合東西方 再現鋼雕藝術新風貌

李再鈐〈只緣身在此山中〉。（台北當代藝術館提供）

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中時電子報
／整理報導

今夏藝文活動好精彩！台北當代館除大展「穿越─正義：科技＠潛殖」探討科技與政治外，從八月中旬起也推出三個特展，計有「低限命題．感性空間─東和鋼鐵國際藝術家駐廠創作展」、「遊歷│德國與台灣20年之間的藝術創作─華安瑞個展」、「我要神、要詩、要危險、要自由、要良善、要罪惡」影像展，三個特展各有巧妙不同，結合東西方哲學與技藝，看藝術多元可能性！

「低限命題˙感性空間」媒體照。（台北當代藝術館提供）

台北當代藝術館MOCA Plaza自8月18日至10月28日展出「低限命題．感性空間─東和鋼鐵國際藝術家駐廠創作展」，邀請到九十一歲的台灣藝術家李再鈐及八十八歲的日本藝術家湯原和夫，展出7件精選鋼鐵雕塑作品，在都市鋼鐵叢林中展現鋼材的藝術面貌。

此次展出兩位藝術家於2017年受邀參與「東和鋼鐵國際藝術家駐廠創作計畫」的創作成果，由於兩位共同受西方極簡主義影響，皆擅長使用「低限」的創作語彙及加工方式，再透過自身東方文化養成，創造出與西方思想脈絡不同，反映東方形上哲學的極簡雕塑。

華安瑞〈無名〉。（台北當代藝術館提供）

台北當代藝術館自8月11日起至9月30日於MOCA Studio推出「遊歷│德國與臺灣20年之間的藝術創作─華安瑞個展」，由林志明擔任策展人，首度以小型回顧展的形式，匯集德國藝術家華安瑞二十年間遊走於德國及台灣兩地的錄像及攝影創作，共計展出21件作品。

Lana Locke〈Painting the Red〉。（台北當代藝術館提供）

台北當代藝術館自8月11日起至9月30日於MOCA Video展出「我要神、要詩、要危險、要自由、要良善、要罪惡」影像展，由英國策展人馬克•倫利Mark Lungley及台灣策展人黃伊涵共同策畫，串聯英國及台灣年輕藝術家共7位精采的錄像作品。

展名源自於赫胥黎名著《美麗新世界》中，主角野人約翰從蠻荒保留區進入了文明世界後，瀕臨精神崩潰所發出的吶喊。人們對快樂的追求，形塑了消費社會的文化與經濟，同時也付出了相應的代價。本展企圖藉由藝術家的相關創作，開啟人們對於生活常規與制約的再思考，也鼓勵觀眾進一步想像，什麼樣的世界是我們希冀擁有的。

(中時電子報)

「低限命題．感性空間─東和鋼鐵國際藝術家駐廠創作展」
遊歷│德國與台灣20年之間的藝術創作─華安瑞個展
MOCA Video 「我要神、要詩、要危險、要自由、要良善、要罪惡」影像展
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