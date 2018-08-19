明年農曆新年較早！餐飲企業尾牙搶手推優惠

Mega 50宴會廳-尾牙菜色。（Mega 50提供）

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中時電子報
／整理報導

時光飛逝，歲月如梭，剛過完七夕，緊接著就是中秋，再過幾個月就到了農曆春節了！話說明（2019）的農曆新年頗早，落在2月5日，宴會廳的場地在年前多被婚宴佔滿，因此企業屬意舉辦尾牙的日子相對搶手！有餐飲業者也推出早鳥優惠，除比菜色、服務，還有時下頗夯拍貼機、KTV，讓尾牙更盡興，累積更多的熱情迎向新的一年！

景觀絕佳的鼎鼎宴會廳(48樓)，是一可容納40桌的多功能宴會廳。（Mega 50提供）

位於板橋大遠百旁、新北地標百揚大樓48樓的「Mega 50宴會廳」，是當地最高、也是唯一國際五星餐飲品牌，地點四通八達，加上嶄新配備、絕美景觀和氣派佳餚，也從即日起推出「2018尾牙春酒早鳥特惠」。

「Mega 50宴會廳」新穎華麗，氣勢不凡，最多可容納40桌(400位)賓客，廳內一邊全是大片落地明窗，將高樓美景盡攬入室，另一邊則是耗資千萬的數片超大LED螢幕，可同步轉播現場實況，使每位賓客掌握流程零時差。

2018尾牙春酒專案除有豐美可口的宴席佳餚外，三小時果汁無限暢飲、每桌二瓶精選進口紅、以及每桌8小時免費停車，其它配套還有現場布置、燈光音響、舞台舞板、派對玩具，一應俱全。額外為餘興節目助陣的還包括以下租借服務，KTV設備特價、或是不限張數拍貼機特價。

由於明(2019)年的農曆新年頗早，落在2月5日，宴會廳的場地在年前多被婚宴佔滿，因此企業屬意舉辦尾牙的日子相對搶手，Mega 50特別提醒大家及早訂位，同時祭出早鳥九折優惠，外加訂席桌數達標再送餐券或互動拍貼機，目前吸引許多遠東集團關企和各公司行號的青睞，訂席情況非常熱絡！

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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