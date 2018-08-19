頂級鮭魚饗宴9月登台北！「海中和牛」佐美酒

2018年08月19日 07:05 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

隨著《台北米其林指南》的誕生，讓台灣美食力躍上國際版圖，亦使講究精緻飲食成為追求美好生活的顯學之一。為讓旅人饕客有機會品嚐頂尖食材的尊貴滋味，國內餐旅業者邀請國際名廚推出頂級「鮭麗星光｜餐酒晚宴」，菜色包括「琴酒漬鮭魚佐奇異果莎莎醬」、「酵母麵包佐鮭魚慕斯及羅馬青醬」，不僅美味、顏質也家，讓旅人享受舌尖上的美妙體驗。

不同紅肉類，魚肉不僅口感Q勁，且熱量、脂肪較少，加上台灣四面臨海，隨時能捕獲新鮮的魚類，因此不少人喜歡吃魚。其中鮭魚可是許多台灣人的最愛，多吃鮭魚也能增健康，據研究指出，鮭魚、鯖魚、沙丁魚、鯡魚等魚類含有豐富的omega-3脂肪酸，有助預防高血壓和阿茲海默症，還能降低罹患心臟病風險。

吃鮭魚也能吃得更美味！eslite hotel誠品行旅特別力邀自2016年連續三年擔任紐西蘭國王鮭推廣大使，同時亦是紐西蘭頂級渡假莊園Wharekauhau Country Estate行政主廚的Marc Soper前來客座，運用被全球米其林主廚視為「夢幻食材」的Ōra King國王鮭魚量身設計一系列星級美饌，於9/12晚間時段在二樓義法料理餐廳In Between之間推出「鮭麗星光｜餐酒晚宴」。

Ōra King為國王鮭魚中的頂級品牌，每條魚皆經過專業分級師嚴格評選，最頂級的魚才能被列為「Ōra King」，其今年更榮獲全球水產養殖聯盟頒獲最高等級「四星級認証」，即相當於餐飲圈的米其林三星殊榮。

Ōra King油脂含量為一般鮭魚的三倍，富有獨特的奶油香氣與入口即化的輕盈口感，擁有「海中和牛」的美稱，自捕捉到去除內臟至低溫冷藏運送至台灣不超過36小時，此次將透過Marc Sope主廚的巧手，讓台灣饕客有機會體驗如在紐西蘭當地品嚐般的新鮮味覺。

精彩菜色包括「琴酒漬鮭魚佐奇異果莎莎醬」、「酵母麵包佐鮭魚慕斯及羅馬青醬」、「低烹鮭魚沙拉」、「麥盧卡蜂蜜雞湯襯鮭魚龍蒿餃及綿羊泡泡」、「鮭魚雙重奏佐葡萄柚茴香沙拉」…等，邀請旅人們一同感受國王鮭魚融化於舌尖的美妙體驗。

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(中時電子報)