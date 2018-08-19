阿里山公路美景大公開 五工處規畫公路景觀熱點

2018年08月19日 07:51 中時 張亦惠

70.6k芙谷峨橋經典畫面「虹橋銀河」，經常吸引許多攝影愛好者。（五工處提供）

位於91k的160年大神木，採鄒族傳統工法綁製圍籬，並設立解說牌。

交通部公路總局第五養護工程處預計在年底推出阿里山公路景觀摺頁，利用閒置的隙地，規畫成景觀熱點。五工處養護科科長黃秋揚表示，除了避免疲勞駕駛外，也希望阿里山公路沿線優美的公路景觀能被看到，結合人文及生態復育，讓遊客對阿里山有更深的認識。

一般到阿里山的遊客，多是一路開到森林遊樂區門口，過去曾任阿里山工務段段長，現任五工處養護科科長的黃秋揚發現這點，便開始公路景觀3年亮點計畫，希望將阿里山公路的美傳播出去，也讓遊客中途能停下來，避免疲勞駕駛。

黃秋揚說，這次預計推出10個景觀熱點，結合鄒族人文的分享亭、生態復育有成的螢火蟲、鳳蝶聚集處、攝影界最夯的勝地，都在規畫中，也考慮到遊客行車安全，因此整建隙地、畫設停車格，讓民眾賞美景兼顧安全。

其中黃秋揚最喜歡的，是位在89.5K的雲海天堂，是阿里山風景區雲海攝影的3大勝地之一，海拔最高、景觀最壯闊，夏季甚至能隔著海，欣賞到澎湖花火節的煙火；秋季更有雲海配楓紅的美景。

阿里山國家風景區解說志工黃源明表示，這次五工處規畫的熱點中，不乏攝影界中的勝地，其中他個人非常喜歡位於70.6K的芙谷峨橋，是高山公路中少見的鋼構鐵橋外，3至9月間能賞銀河，運氣好，還能配上壯闊的雲海，吸引不少攝影同好，捕捉「虹橋銀河」經典畫面。

黃秋揚說，景觀摺頁目前已在紙本設計階段，預計年底前就能跟遊客見面，屆時，遊客到阿里山，就能有更多元、更深入的體驗。

(中時 )