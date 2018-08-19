阿美族樂團登美東3城市！唱出台灣原住民生命力

2018年08月19日 07:22 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

音樂無國界！讓世界聽到台灣最美妙的原住民聲音！文化部補助獲金曲獎最佳原住民語歌手、來自台灣花蓮阿美族的查勞‧巴西瓦里(Chalaw Pasiwali)樂團，於8月17日起一連2個周末於紐約、費城、波士頓三城市舉行Hello Taiwan美東巡迴演唱會，聯手演出原創精彩的阿美族語歌曲，展現台灣文化的生命力與創造力。

查勞‧巴西瓦里樂團由主唱查勞．加麓召集組成，查勞從小就熱愛音樂，6歲開始彈吉他，11歲學打鼓，之後離鄉背井工作多年，但從沒有忘記身體裡流著阿美族的血液和所背負的使命。36歲時毅然決然放下工作，拿起吉他以阿美族語創作，譜寫出他對大自然深刻的體悟，唱出阿美族青年對部落傳統的情感，同時用音樂來保留消失的記憶與文化，至今已發行3張專輯。

查勞的音樂擁抱著阿美族樂觀開朗的天性，經常邀請了不同國籍的樂手加入，也融合了多樣的音樂元素，在輕快的原住民音樂中調和了拉丁和Bossa nova等不同曲風，2014年推出的專輯《玻里尼西亞》，在隔年獲得第26屆金曲獎最佳原住民歌手獎、最佳原住民語專輯獎。

查勞．巴西瓦里樂團Hello Taiwan巡迴演出，邀請同為金曲獎最佳原住民語歌手阿努·卡力亭·沙力朋安同台演出，兩人將透過清澈的吉他聲和悠揚的吟唱，唱出阿美族的靈魂和台灣的精神，向美國聽眾展現超越國族疆界、語言隔閡的世界音樂。

(中時電子報)