阿美族樂團登美東3城市！唱出台灣原住民生命力

查勞．巴西瓦里樂團。（照片由角頭音樂提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

音樂無國界！讓世界聽到台灣最美妙的原住民聲音！文化部補助獲金曲獎最佳原住民語歌手、來自台灣花蓮阿美族的查勞‧巴西瓦里(Chalaw Pasiwali)樂團，於8月17日起一連2個周末於紐約、費城、波士頓三城市舉行Hello Taiwan美東巡迴演唱會，聯手演出原創精彩的阿美族語歌曲，展現台灣文化的生命力與創造力。

查勞‧巴西瓦里樂團由主唱查勞．加麓召集組成，查勞從小就熱愛音樂，6歲開始彈吉他，11歲學打鼓，之後離鄉背井工作多年，但從沒有忘記身體裡流著阿美族的血液和所背負的使命。36歲時毅然決然放下工作，拿起吉他以阿美族語創作，譜寫出他對大自然深刻的體悟，唱出阿美族青年對部落傳統的情感，同時用音樂來保留消失的記憶與文化，至今已發行3張專輯。

查勞的音樂擁抱著阿美族樂觀開朗的天性，經常邀請了不同國籍的樂手加入，也融合了多樣的音樂元素，在輕快的原住民音樂中調和了拉丁和Bossa nova等不同曲風，2014年推出的專輯《玻里尼西亞》，在隔年獲得第26屆金曲獎最佳原住民歌手獎、最佳原住民語專輯獎。

查勞．巴西瓦里樂團Hello Taiwan巡迴演出，邀請同為金曲獎最佳原住民語歌手阿努·卡力亭·沙力朋安同台演出，兩人將透過清澈的吉他聲和悠揚的吟唱，唱出阿美族的靈魂和台灣的精神，向美國聽眾展現超越國族疆界、語言隔閡的世界音樂。

(中時電子報)

查勞．巴西瓦里樂團。（照片由角頭音樂提供）
當代館推三展！結合東西方 再現…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。