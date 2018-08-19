2018年08月19日 07:27 中時電子報 黃眉青 、中國時報 曹明正 、中國時報

海軍陸戰隊爸深夜酒駕載2幼女，撞小黃釀1死2傷。(截自中天新聞)

高雄市鼓山區深夜重大車禍！18日晚間近10時30分許，一名在海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊服役的27歲男子，載2名稚女行經中華路與美明路口，撞上轉彎速度過快的計程車。林男3歲小女兒當場身亡，5歲大女兒全身挫傷，林男送醫後恢復心跳，目前仍在搶救中。警方調查，林姓男子酒測值高達1.16毫克。

林姓男子18日深夜騎機車載著5歲、3歲女兒在鼓山區與左轉彎的計程車發生相撞，林男3人遭撞飛，3歲女兒到院前死亡，林男經過搶救恢復生命徵象，抽血換算酒測值高達1.16mg/L，吳姓運將酒測值0，雙方肇責還待釐清。

18日晚間10時30分許，41歲吳姓運將開著計程車在鼓山區沿中華一路南往北行駛，在美明路口左轉時，與對向直行的重機車迎面撞上，27歲林男載著3歲、5歲女兒挨撞後彈飛，機車車頭撞毀，計程車車門與擋風玻璃也凹陷。

據了解，林男是海軍陸戰隊下士，住家就在車禍地點附近，送醫雖然恢復呼吸心跳，但因顱內出血、臉、腿骨折等，昏迷指數只剩3，3歲幼女在送醫前，就因為頭部重創死亡，5歲女兒僅手腳擦傷，但因受到驚嚇不斷大哭。

林男因昏迷，抽血換算酒測值達1.16mg/L，酒駕騎車，不僅自己重傷，3歲女兒也因此喪命，吳姓運將酒測值0，雖然沒有酒駕，但因為肇事時是轉彎車，疑左彎時未禮讓直行的林男，導致1死1命危，雙方肇責有待釐清。

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(中時電子報)